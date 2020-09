French Days ordinateur portable : 5 PC portables à prix cassés

Les French Days peuvent être le bon moment pour remplacer votre PC Portable. PC à petit prix, PC gamer, PC idéal pour travailler... Voici notre sélection des offres à ne pas manquer sur le web à l'occasion de ces French Days 2020.

Besoin d'un nouveau PC portable et vous pensiez profiter des French Days pour vous équiper à moindre coût ? Vous avez bien fait de vous renseigner car les sites de ventes en ligne proposent en effet de nombreuses offres sur les ordinateurs portables. Difficile parfois d'y voir clair parmi la myriade de promos. Pour vous venir en aide, la rédaction a sélectionné pour vous 5 PC portables destinés à tout usage... et ajoute deux Macbook pour les fanas de la marque à la pomme et les habitués du Mac !

Si vous cherchez un PC pour travailler, le Lenovo IdeaPad présente de très bons arguments. Avec son écran 17 pouces certes loin des résolutions des meilleurs modèles, il dispose de 8 Go de mémoire vive et sera un allié parfait pour effectuer des recherches ou des tâches courantes de bureautique.

PC portable Lenovo Ideapad IP 3 17ADA05 Fnac 529,63 € 454,63 € Voir

Darty 529,99 € Voir

Amazon 557,95 € Voir

Si vous cherchez un PC portable polyvalent à petit prix, le Huawei Matebook D15 peut être une bonne solution. Il offre tout de même 8 Go de mémoire RAM mais aussi 512 Go de stockage SSD avec un écran de 15,6 pouces. Il était notamment proposé à moins de 600 euros sur plusieurs sites marchands lors de notre passage. Une belle affaire.

Ordinateur portable Matebook D 14 2020 R5 Fnac 749,58 € 599,58 € Voir

Laredoute 599,99 € Voir

Boulanger 749,99 € 599,00 € Voir

C'était l'un des produits phares du confinement : l'imprimante. La rédaction a justement déniché une belle affaire sur Cdiscount pour les French Days : un pack comprenant un PC portable de marque HP, accompagné d'une sacoche de rangement et d'une imprimante pour tout juste plus de 300 euros. Le modèle est un HP 15S-FQ1036NF doté d'un écran HD 15 pouces, de 4Go de mémoire Ram, d'un processeur Intel Core i3, de 256Go de stockage et du système d'exploitation Windows 10.

Voici un vrai PC portable conçu et destiné au gaming. Pour cela, il profite d'une excellente carte graphique Nvidia GForce GTX 1650, d'une mémoire vive de 8GO Ram, d'un stockage de 512 Go en SSD, d'un processeur Intel Core i5 et d'un écran 15 pouces Gull HD. On le trouve à 649 euros pour les French Days !

ASUS PC Portable Gamer FX571GT-BQ691T 15' FHD Cdiscount 799,00 € 699,99 € Voir

Fnac 795,27 € Voir

Amazon 935,15 € Voir

Envie de vous équiper d'un PC portable suffisamment puissant pour supporter les derniers jeux du marché ? Le PC portable gamer Lenovo est à saisir durant ces French Days. Il dispose d'un écran 15,6 pouces Full HD, d'un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM et de la carte graphique GTX 1660Ti.

Apple - 13,3- MacBook Air - 512Go - Gris Sidéral Fnac 1499,49 € 1289,49 € Voir

Amazon 1499,00 € 1349,99 € Voir

Cdiscount 1452,86 € 1349,99 € Voir

Darty 1499,99 € Voir

Boulanger 1499,00 € Voir

Ordinateur MACBOOK Pro 16 Touch Bar I7 512 Gris Sidéral Fnac 2699,49 € 2309,49 € Voir

Amazon 2699,00 € 2359,99 € Voir

Cdiscount 2389,99 € Voir

Laredoute 2449,00 € Voir

Boulanger 2699,00 € 2449,00 € Voir

Darty 2699,99 € Voir

Pas de PC, c'est un Mac sinon rien qu'il vous faut ? On trouve également quelques offres sur le web, notamment sur le nouveau Macbook Pro Touch Bar 16 pouces affiché à la Fnac à 2300 euros au lieu de 2600 euros. Le Macbook Air est aussi affiché à prix réduit !