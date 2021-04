Bon plan Apple : 100 euros de réduction sur le Macbook Air M1

BON PLAN MACBOOK. Particulièrement apprécié dans la communauté Apple, le Macbook Air M1 est actuellement en promotion sur plusieurs sites. L'occasion de bénéficier d'une réduction de 100 euros sur l'une des meilleures machines de la gamme Apple.

Il est plutôt rare de voir des produits Apple en réduction. Même si les soldes du début d'année 2021 sont terminées depuis longtemps, de nouvelles offres sont disponibles, notamment sur le MacBook Air équipé du processeur M1 de la marque à la pomme. Cet ordinateur portable, reconnu pour sa puissance et sa fiabilité, est actuellement en promotion sur plusieurs sites revendeurs comme Amazon ou Fnac.

Ordinateur Apple Macbook AIR New M1 8 256 Gris Sideral Cdiscount 969,00 € Voir

Fnac 1129,49 € 1029,49 € Voir

Darty 1129,00 € 1029,99 € Voir

Boulanger 1129,00 € 1029,00 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Régulièrement cité comme une référence en matière d'ordinateur portable, le MacBook Air saura s'adapter à vos différents usages comme le jeu ou la bureautique. Parmi les particularités notables de ce laptop made in Apple, on note l'absence de ventilateur pour un silence total lors de son utilisation, ainsi qu'une excellente autonomie pouvant aller jusqu'à 18h d'utilisation. Le MacBook Air M1 est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs avec 100 euros d'économies ! Cette réduction est à la fois disponible sur la version 256Go et 512Go selon vos besoins.

Macbook Apple MacBook Air M1 Or (MGNE3FN/A) Amazon 1399,00 € 1299,99 € Voir

Fnac 1399,49 € 1299,49 € Voir

Darty 1399,00 € 1299,99 € Voir

Materiel.net 1399,94 € Voir

LDLC.com 1399,94 € Voir

Boulanger 1399,00 € Voir

Les MacBook Pro toujours en réduction !

Si vous disposez d'un plus grand budget, vous pourriez opter pour un MacBook Pro. Cette version haut de gamme du célèbre ordinateur portable est toujours proposée en promotion à 2399,99 euros au lieu de son prix habituel de 2699,99 euros. Le MacBook Pro est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 9e génération, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique AMD Radeon Pro 5300M. Prévu pour assurer une grande fluidité dans tous les domaines (multimédia, jeu vidéo, bureautique…), ce modèle comprend aussi un disque dur SSD de 512 Go.

Ordinateur MACBOOK Pro 16 Touch Bar I7 512 Gris Sidéral Amazon 2699,00 € 2399,99 € Voir

Darty 2699,00 € 2399,99 € Voir

Boulanger 2449,00 € 2399,99 € Voir

La Redoute 2607,99 € Voir

Fnac 2628,99 € 2699,99 € Voir

Ces promotions sont valables sur les modèles MacBook Air M1 et sa version Pro. Différents coloris sont également disponibles (gris, argent, or) selon vos préférences. Ces réductions sont en cours jusqu'au dimanche 18 avril inclus. Ne tardez donc pas trop pour en profiter et vous équiper avec l'un des meilleurs ordinateurs portables de Apple.