Bon plan PC Gamer : 350e de moins sur un PC Lenovo en promotion

PC GAMER. CDiscount propose actuellement une jolie promotion sur un PC gamer de marque Lenovo. Le Legion 5 15ACH6H est actuellement disponible pour 949 euros pour une durée limitée.

[Mis à jour le 22 février à 10h10] Posséder un bon ordinateur portable est essentiel aujourd'hui. Ces derniers vous permettent notamment de pouvoir travailler où que vous soyez, mais également de jouer lors de vos déplacements ! Pour cela, il est plutôt conseillé de se tourner vers un PC gamer, dont les composants seront spécialement prévus pour faire tourner de gros jeux vidéos.

Lenovo, Dell, HP, Asus, MSI... Autant de marques spécialisées dans les PC gamer que vous pouvez parfois retrouver en promotion. Retrouvez dans cet article dédié, les meilleures promotions actuellement disponibles sur plusieurs grandes marques de PC gamer.

Quelles promotions sur les PC gamer Lenovo ?

Lenovo est une marque reconnue en matière d'ordinateurs portables. Sa gamme baptisée "Legion" s'adresse notamment aux joueurs en proposant des machines pensées pour le gaming. Parmi les références bien connues et actuellement en promotion, on retrouve le PC gamer Lenovo Legion 5 15ACH6H. Ce dernier dispose notamment d'un processeur AMD Ryzen 5 et d'une belle carte graphique RTX 3060 pour faire tourner vos jeux préférés.

Quelles promotions sur les PC gamer Dell ?

Doit-on encore présenter Dell en tant que marque de PC gamer ? Le constructeur dispose de nombreuses machines qui couvrent plusieurs budgets. Ces dernières peuvent vous permettre de profiter de jolis graphismes et d'une belle fluidité lors de l'exécution de vos jeux préférés. C'est notamment le cas pour le Dell G15, avec son processeur Intel Core de 10e génération, et sa carte graphique Nvidia GTX 1650, qui vous permettront de jouer à de nombreux titres en excellent qualité !

Acer est une marque reconnue pour les ordinateurs portables dédiés au gaming. La firme s'emploie à proposer de nombreuses références de PC capables de faire tourner efficacement de nombreux jeux en excellente qualité, tout en tâchant de rester abordables.

C'est notamment le cas du Acer Nitro 5 AN515-56-57EN, régulièrement disponible en promotion, et qui dispose de solides caractéristiques. Vous pourrez notamment compter sur son processeur Intel Core i5 et ses 8 Go de mémoire vive pour vous accompagner efficacement lors de vos parties. Cet ordinateur est également pourvu d'une jolie carte graphique Nvidia GTX 1650 pour gérer l'affichage de vos jeux vidéos.

Acer Nitro 5 AN515-56-57EN Intel Core i5 Ordinateur Portable Gaming 15,6'' FHD IPS 144 Hz, PC Portable Gamer (NVIDIA GeForce GTX 1650, RAM 8 Go, 512Go SSD, Windows 10) - Clavier AZERTY, Noir 859,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous cherchez à vous équiper avec un bon ordinateur portable capable de faire tourner vos jeux vidéos préférés, c'est peut-être votre jour de chance. Peu avare en offres de promotions, la Fnac propose actuellement une belle remise sur le FLOW-X13-GV301QH-K6042T de chez ASUS. Derrière ce nom un peu compliqué, on retrouve un ordinateur gaming capable de se plier à volonté et doté d'un joli écran 13,4", d'un processeur AMD Ryzen 9, de 16 Go de RAM et d'une carte graphique Nvidia 1650 ! Un joli ordinateur que vous pourrez emporter partout avec vous grâce à son poids de seulement 1,3 Kg !

Parmi les offres les plus intéressantes du moment, on retrouve également le PC portable gamer ASUS FX505GT-HN004T. Disponible pour 100 € de moins, ce dernier est pourvu d'un bel écran 15,6" FHD, d'un processeur Intel Core i5, de 8 Go de mémoire vive et une jolie carte graphique GTX 1650 de chez Nvidia. Cet ordinateur est également équipé d'une webcam et d'un microphone intégré afin que vous puissiez passer des appels vidéos fluides sans avoir besoin de repasser à la caisse pour vous équiper !

Les baisses de prix sur PC gamer HP Victus

Il n'y a pas que des promotions sur les PC gamer, il existe également les baisses de prix généralisées ! C'est notamment le cas en ce moment chez plusieurs enseignes spécialisées qui proposent le PC gamer HP Victus 16-e0125nf pour 200 euros de moins par rapport à son tarif de lancement ! Cette machine dispose notamment d'un joli processeur AMD Ryzen 5, d'une carte graphique Nvidia GTX 1650 et de 8 Go de mémoire vive pour faire tourner vos jeux préférés !

La marque HP propose également des références de PC dédiés au jeu, comme c'est le cas avec le HP Omen 15-en1002nf, actuellement disponible chez plusieurs revendeurs spécialisés et parfois en promotion.

Cet ordinateur dédié au gaming est notamment équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 et de 16 Go de mémoire vive. L'idéal pour faire tourner vos applications de façon fluide ! Sa carte graphique, une NVIDIA GeForce RTX3070, vous permettra de disposer d'un superbe rendu de vos jeux vidéo préférés et contenus multimédias. Le HP Omen 15-en1002nf dispose également d'une caméra et d'un microphone intégrés afin que vous puissiez interagir avec vos amis et camarades de jeu en pleine partie. Un PC puissant et régulièrement disponible en promotion.