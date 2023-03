PC Gamer HP Pavilion Gaming à seulement 749,99 € chez Cdiscount

PC GAMER. Vous cherchez un PC portable Gamer à bon prix ? Le HP Pavilion Gaming 17 est en ce moment disponible chez Cdiscount au prix réduit de 749,99 €.

Les promotions sur les PC gamer existent tout au long de l'année. Si vous êtes à la recherche d'un PC portable Gamer pas cher en ce moment, on vous propose le PC Portable HP Pavilion Gaming 17. Celui-ci est disponible au prix de 749.99 € chez Cdiscount. Ce PC Gamer bénéficie de plusieurs point forts, notamment grâce à son processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 3050 / Intel Iris Xe Graphics qui vous permet une bonne expérience graphique. Sa RAM est de 8Go et le stockage principal est de 512 Go. Le Pavilion Gaming dispose de 6.5 heures d'autonomie de batterie et d'un écran avec une résolution Full HD. Pour son prix, il fait l'affaire.

Quelles sont les promotions sur les PC gamer Lenovo ?

Cela fait un moment que Lenovo nous habitue à des promotions sur ses PC gamer. Plusieurs références de la marque sont actuellement concernées par de jolies baisses de prix, et c'est notamment le cas sur le Legion 5 15IMH05H qui voit son tarif de base chuter aux alentours de 1000 euros. Ce dernier dispose notamment d'un processeur Intel Core i5 épaulé par 8 Go de RAM qui vous aideront à lancer de nombreux jeux en bonne qualité. Attention toutefois puisque ce produit ne dispose pas de système d'exploitation ! Il faudra donc télécharger celui de votre choix (Windows étant recommandé pour les jeux).

​​​​​Quelles sont les promotions sur les PC gamer MSI ?

Parmi les marques les plus connues en matière d'ordinateur, on retrouve MSI qui propose régulièrement quelques belles machines. C'est le cas en ce moment avec le MSI Katana GF76 qui profite d'une belle réduction de moins 17% chez Cdiscount. Equipé d'un processeur Intel Core™ i5-12450H de 12ème génération, une RAM de 16 Go et 512 de SSD. Il est notamment équipé d'un processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 qui vous apporte une expérience de jeu très fluide. Ce PC vous garantit de bonnes performances, un bon taux de rafraîchissement et une durée de fonctionnement d'à peu près 8 heures.

Quelles promotions sur les PC gamer Dell ?

Doit-on encore présenter Dell en tant que marque de PC gamer ? Le constructeur dispose de nombreuses machines qui couvrent plusieurs budgets. Ces dernières peuvent vous permettre de profiter de jolis graphismes et d'une belle fluidité lors de l'exécution de vos jeux préférés. C'est notamment le cas pour le Dell G15, avec son processeur Intel Core de 10e génération, et sa carte graphique Nvidia GTX 1650, qui vous permettront de jouer à de nombreux titres en excellent qualité !

Parmi les offres les plus intéressantes du moment, on retrouve également le PC portable gamer ASUS FX505GT-HN004T. Disponible pour 100 € de moins, ce dernier est pourvu d'un bel écran 15,6" FHD, d'un processeur Intel Core i5, de 8 Go de mémoire vive et une jolie carte graphique GTX 1650 de chez Nvidia. Cet ordinateur est également équipé d'une webcam et d'un microphone intégré afin que vous puissiez passer des appels vidéos fluides sans avoir besoin de repasser à la caisse pour vous équiper !

Les baisses de prix sur PC gamer HP

Il n'y a pas que des promotions sur les PC gamer, il existe également les baisses de prix généralisées ! C'est notamment le cas en ce moment chez plusieurs enseignes spécialisées qui proposent le PC gamer HP Victus 16-e0125nf pour 200 euros de moins par rapport à son tarif de lancement ! Cette machine dispose notamment d'un joli processeur AMD Ryzen 5, d'une carte graphique Nvidia GTX 1650 et de 8 Go de mémoire vive pour faire tourner vos jeux préférés !

Après plusieurs promotions sur des PC gamer de chez MSI et Lenovo, c'est au tour de HP de proposer une baisse de prix plutôt intéressante sur un PC gamer de la gamme OP Pavilion. On retrouve ainsi le PC portable 15-ec2146nf en promotion chez CDiscount. Ce dernier dispose de jolis composants comme un processeur AMD Ryzen 5 ainsi qu'une carte graphique Nvidia GTX 1650 qui vous permettront de lancer de nombreux jeux.

La marque HP propose également des références de PC dédiés au jeu, comme c'est le cas avec le HP Omen 15-en1002nf, actuellement disponible chez plusieurs revendeurs spécialisés et parfois en promotion.

Cet ordinateur dédié au gaming est notamment équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 et de 16 Go de mémoire vive. L'idéal pour faire tourner vos applications de façon fluide ! Sa carte graphique, une NVIDIA GeForce RTX3070, vous permettra de disposer d'un superbe rendu de vos jeux vidéo préférés et contenus multimédias. Le HP Omen 15-en1002nf dispose également d'une caméra et d'un microphone intégrés afin que vous puissiez interagir avec vos amis et camarades de jeu en pleine partie. Un PC puissant et régulièrement disponible en promotion.