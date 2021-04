Bon plan processeur : un AMD Ryzen 7 3700X à moins de 300 euros

BON PLAN PROCESSEUR PC. Particulièrement concernés par la pénurie actuelle de composants, les processeurs AMD deviennent difficiles à trouver à juste prix. Le processeur AMD Ryzen 7 3700X est actuellement disponible à moins de 300 euros sur différents sites revendeurs. Dépêchez-vous tant qu'il y a du stock !

Difficile pour de nombreux gamers de s'équiper ces derniers mois ! La pandémie de Covid-19 qui touche actuellement la planète impacte fortement l'approvisionnement et la production des composants informatiques. S'il faut régulièrement rester à l'affût des disponibilités et bonnes affaires, il reste compliqué de trouver des composants à leur prix habituel. Il est cependant actuellement possible de s'équiper du processeur AMD Ryzen 7 3700X pour un prix correct chez plusieurs revendeurs.

Un très bon processeur pour de la bureautique multi-tâches

Si le processeur 3700X ne brille pas particulièrement lorsqu'il s'agit de faire du gaming, il est une très bonne sélection pour vos besoins multi-tâches. Parmi ses caractéristiques, on notera notamment sa fréquence de 3.6 GHz pouvant aller être augmentée jusqu'à 4.4 GHz (Turbo Core). S'il n'est pas particulièrement recommandé pour les jeux, il fera tout de même tourner plusieurs de vos logiciels vidéoludiques en qualité réduite.

Processeur AMD Ryzen 7 3700X Darty 269,00 € Voir

Amazon 288,15 € Voir

Fnac 289,99 € Voir

Cdiscount 390,53 € 293,99 € Voir

Materiel.net 349,96 € Voir

LDLC.com 349,96 € Voir

Capable de supporter jusqu'à 95°C de chaleur, le Ryzen 7 3700X est actuellement à un peu plus de 256 euros chez plusieurs revendeurs comme Amazon ou CDiscount. Cela représente une baisse de prix plutôt intéressante par rapport à son tarif habituel qui dépasse régulièrement les 300 euros. Ces prix sont cependant amenés à évoluer très rapidement selon les stocks disponibles.