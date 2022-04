iPad : les meilleurs prix sur la tablette d'Apple

Tablette Apple Mini 8.3 64Go Gris sideral

Neuf à partir de 549,00 € Occasion à partir de 535,08 € Amazon 549,00 € Voir

Fnac 558,98 € Voir

Darty 559,99 € Voir

Cdiscount 589,99 € Voir

La Redoute 639,99 € Voir Amazon 549,00 € 535,08 € Voir

L'iPad Mini (6e génération) est habituellement disponible aux alentours de 559 euros dans sa version 64 Go, et 729 euros pour la version 256 Go. Quatre coloris sont disponibles : gris sidéral, lumière stellaire, mauve et rose.

Lors de sa dernière Keynote de septembre 2021, Apple a également levé le voile sur une nouvelle version de l'iPad "classique", devenue depuis la version d'entrée de gamme. Il intègre une puce A13 Bionic pour davantage de puissance, une caméra frontale ultra-grand angle de 12 MégaPixel permettant de disposer de Center Stage jusque-là réservé à l'iPad Pro et qui permet un meilleur maintien de l'image. L'iPad profite toujours d'un écran Retina de 10,2 pouces, de l'Apple Pencil et du Smart Keyboard. Surtout, la version de base profite enfin d'un stockage amélioré, passant de 32 Go à 64 Go. Une bonne nouvelle tant la faible capacité à 32Go bridait beaucoup l'utilisation de l'iPad et rendant cette version à déconseiller fortement.