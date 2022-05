iPad : nombreuses promotions chez la Fnac !

IPAD. La Fnac et Darty continuent de proposer des offres de promotion sur l'iPad. Plusieurs modèles sont actuellement disponibles à prix barré avec jusqu'à 60 euros de remise immédiate jusqu'au 23 mai.

Il n'est pas rare de trouver des promotions sur l'iPad. La célèbre tablette tactile d'Apple est régulièrement concernée par des remises de prix chez différentes enseignes spécialisées. La Fnac et Darty sont même assez spécialistes dans le domaine, puisque le groupe propose régulièrement des promotions sur l'iPad. Profitez de plusieurs remises immédiates sur différents modèles d'iPad, avec jusqu'à 60 euros de promotion jusqu'au 23 mai prochain !

Vous cherchez à acquérir une nouvelle tablette tactile ? Pourquoi ne pas craquer sur un iPad ? La tablette de chez Apple est très régulièrement citée lorsque l'on évoque le marché des tablettes tactiles. Et pour cause : cette dernière dispose de plusieurs versions pouvant s'adapter à différents types de budget. Découvrez les modèles disponibles d'iPad, leurs caractéristiques, ainsi que leur meilleur prix actuellement disponible.

On a parfois tendance à l'oublier, mais l'iPad Air est une excellente version de la tablette d'Apple qui se situe entre sa version haut de gamme et son itération plus classique. La 5e génération de l'iPad Air dispose d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, et de la puce M1 d'Apple, ce qui le place au dessus de l'iPad classique et de l'iPad mini en terme de puissance. Il est également équipé d'un appareil photo grand-angle de 12 Mpx, d'une caméra FaceTime HD de 12 Mpx, et d'un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go. Comptez au moins 669 euros pour sa version Wi-Fi, et 809 euros pour la version Wi-Fi + Cellular.

L'iPad Mini est actuellement disponible dans sa 6e génération. Cette dernière est commercialisée depuis septembre 2021. L'iPad Mini (6e génération) dispose notamment d'un design revu et amélioré pour coller davantage à l'iPad Air avec ses bords carrés plus épais. La fonction Touch ID, qui vous permet de déverrouiller la tablette par empreinte digitale, est désormais intégrée au bouton d'alimentation. L'appareil photo à l'avant est également pourvu d'un nouveau capteur de 12 Mpx.

L'iPad Mini (6e génération) est habituellement disponible aux alentours de 559 euros dans sa version 64 Go, et 729 euros pour la version 256 Go. Quatre coloris sont disponibles : gris sidéral, lumière stellaire, mauve et rose.

Lors de sa dernière Keynote de septembre 2021, Apple a également levé le voile sur une nouvelle version de l'iPad "classique", devenue depuis la version d'entrée de gamme. Il intègre une puce A13 Bionic pour davantage de puissance, une caméra frontale ultra-grand angle de 12 MégaPixel permettant de disposer de Center Stage jusque-là réservé à l'iPad Pro et qui permet un meilleur maintien de l'image. L'iPad profite toujours d'un écran Retina de 10,2 pouces, de l'Apple Pencil et du Smart Keyboard. Surtout, la version de base profite enfin d'un stockage amélioré, passant de 32 Go à 64 Go. Une bonne nouvelle tant la faible capacité à 32Go bridait beaucoup l'utilisation de l'iPad et rendant cette version à déconseiller fortement.

L'iPad 9e génération est habituellement disponible à partir de 389 euros. Il n'est cependant pas rare de le trouver en promotion, notamment lors de certains évènements (soldes, Black Friday...). Deux options de stockage sont disponibles (64Go et 256 Go) ainsi que deux coloris (argent et gris sidéral).

L'iPad Pro n'a pas bénéficié d'une nouvelle version lors de la dernière Keynote de 2021 mais c'était attendu puisqu'une nouvelle déclinaison de la version haut de gamme de l'iPad avait déjà été dévoilée peu de temps auparavant. Pour rappel, l'iPad Pro est une version améliorée de la célèbre tablette d'Apple. Disponible en deux formats différents, 11 pouces (3e génération) et 12,9 pouces (5e génération), cette version de l'iPad est la plus évoluée à ce jour. L'iPad Pro dernière génération est notamment équipé de la fameuse puce M1 d'Apple qui lui permet d'afficher de solides performances, de deux capteurs photo de 10 Mpx et 12 Mpx.

Comptez au moins 899 euros pour la version 11 pouces, et 1219 euros pour la 12,9 pouces. Notez que ces deux versions peuvent être compatibles avec les réseaux de communication 5G si vous disposez d'un forfait concerné.

Toutes ces versions différentes de l'iPad sont disponibles également sur le site officiel d'Apple et dans les magasins Apple Store. Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer en fonction des stocks, mais aussi de l'actualité. Tâchez donc de rester à l'affût pour ne pas manquer d'éventuelles baisses de prix et bonnes affaires.