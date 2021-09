iPad : où précommander la nouvelle tablette Apple ?

IPAD. Après une révélation le 14 septembre dernier d'une nouvelle génération d'iPad et iPad mini, Apple a déjà lancé les précommandes sur ces nouveaux produits. Découvrez où les acquérir au meilleur prix en attendant leur sortie officielle.

Lors de sa dernière conférence Keynote du 14 septembre dernier, Apple a crée la surprise en annonçant de nouveaux produits en marge du nouvel iPhone 13. La firme de Cupertino a notamment dévoilé une nouvelle génération pour l'iPad classique et l'iPad mini. Au programme : performances améliorées et nouvelles fonctionnalités. Ces derniers sont déjà disponibles en précommande chez plusieurs revendeurs spécialisés.

Tablette Apple Ipad New 10.2 64Go Gris sidéral Fnac 388,98 € Voir

Amazon 389,00 € Voir

Cdiscount 389,00 € Voir

Darty 389,99 € Voir

Boulanger 389,00 € Voir

Tablette Apple Ipad New 10.2 256Go Argent Cellular Fnac 698,98 € Voir

Amazon 699,00 € Voir

Cdiscount 699,00 € Voir

Darty 699,99 € Voir

Boulanger 699,00 € Voir

Tablette Apple Ipad Mini 8.3 64Go Gris sidéral Fnac 558,98 € Voir

Amazon 559,00 € Voir

Cdiscount 559,00 € Voir

Darty 559,99 € Voir

Boulanger 559,00 € Voir

L'iPad Mini était la grande nouveauté côté iPad de la Keynote du 14 septembre 2021. Comme pour l'iPhone, l'iPad Mini se voit renouvelé avec l'arrivée d'une sixième génération. L'iPad Mini 5 qu'il s'apprête à remplacer avait été dévoilée en 2019. Pour rappel, c'est donc une tablette petit format, aux dimensions compactes. Cette nouvelle version de l'iPad Mini, l'iPad Mini 6 est proposée en quatre coloris et deux versions, 64 Go et 256 Go. Le boîtier en aluminium héberge un écran de 8,3 pouces Liquid Retina. A noter que le bouton haptique TouchID se voit du coup relégué sur le haut de l'iPad Mini, comme les boutons de volume de manière à pouvoir intégrer facilement sur le côté l'Apple Pencil, désormais compatible avec l'iPad Mini. Un port USB-C se charge de l'alimentation de l'iPad Mini qui ne dispose donc pas d'un port Lightning. L'iPad Mini dispose surtout de la nouvelle puce A15 Bionic pour des performances en forte hausse (comparé à la puce A12 qui équipait l'iPad Mini 5) mais aussi du Wifi 6 et de la 5G pour renforcer son côté nomade.

L'iPad Mini sera vendu en deux versions 64 Go et 256 Go, à partir de 559 euros pour la déclinaison 64Go et 729 euros pour la version 256 Go. Apple précise sur son site internet que les commandes sont ouvertes avec une disponibilité de l'iPad Mini à partir du 24 septembre 2021. Pour l'heure, on déniche encore des iPad Mini de précédente génération. Les prix de celle-ci pourraient du coup prochainement diminuer avant d'être remplacée par ce nouvel iPad Mini 6.

iPad Mini 6 2021 64Go Fnac 558,98 € Voir

Amazon 559,00 € Voir

Cdiscount 559,00 € Voir

Darty 559,99 € Voir

Boulanger 559,00 € Voir

iPad Mini 5 Amazon 448,99 € Voir

Cdiscount 476,85 € 448,99 € Voir

Fnac 458,98 € Voir

La Redoute 459,00 € Voir

Darty 459,99 € Voir

Boulanger 459,00 € Voir

Apple a également levé le voile lors de sa Keynote du 14 septembre sur une nouvelle version de l'iPad "classique", devenue depuis la version d'entrée de gamme. Il intègre une puce A13 Bionic pour davantage de puissance, une caméra frontale ultra-grand angle de 12 MégaPixel permettant de disposer de Center Stage jusque-là réservé à l'iPad Pro et qui permet un meilleur maintien de l'image. L'iPad profite toujours d'un écran Retina de 10,2 pouces, de l'Apple Pencil, du Smart Keyboard et profite du tout système d'exploitation iPadOS 15 avec Quick Note et de tout nouveaux widgets en écran d'accueil. Surtout, la version de base profite enfin d'un stockage amélioré, passant de 32 Go à 64 Go. Une bonne nouvelle tant la faible capacité à 32Go bridait beaucoup l'utilisation de l'iPad et rendant cette version à déconseiller fortement.

L'iPad 9 sera proposé à partir de 389 euros pour la version de base à 64 Go. La version 256 Go sera elle proposée à 559 euros. A noter que cet iPad 9 est disponible en deux coloris au lancement : gris sidéral et argent. Les commandes sont déjà ouvertes pour une disponibilité affichée à partir du 24 septembre 2021.

Tablette Apple Ipad New 10.2 64Go Gris sidéral Fnac 388,98 € Voir

Amazon 389,00 € Voir

Cdiscount 389,00 € Voir

Darty 389,99 € Voir

Boulanger 389,00 € Voir

L'iPad Pro n'a pas bénéficié d'une nouvelle version lors de la Keynote 2021 mais c'était attendu puisqu'une nouvelle déclinaison de la version haut de gamme de l'iPad avait déjà été dévoilée au printemps dernier, les commandes ayant débuté en avril 2021. Pour rappel, l'iPad Pro est une version améliorée de la célèbre tablette d'Apple. Disponible en deux formats différents, 11 pouces (3e génération) et 12,9 pouces (5e génération), cette version de l'iPad est la plus évoluée à ce jour. L'iPad Pro dernière génération est notamment équipé de la fameuse puce M1 d'Apple qui lui permet d'afficher de solides performances, de deux capteurs photo de 10 Mpx et 12 Mpx. Comptez au moins 899 euros pour la version 11 pouces, et 1219 euros pour la 12,9 pouces. Notez que ces deux versions peuvent être compatibles avec les réseaux de communication 5G si vous disposez d'un forfait concerné.

iPad Pro 11 pouces Amazon 789,00 € 716,12 € Voir

Fnac 898,98 € 798,98 € Voir

iPad Pro 12,9 pouces Fnac 1228,98 € 1090,00 € Voir

La Redoute 1380,26 € Voir

On a parfois tendance à l'oublier, mais l'iPad Air est une excellente version de la tablette d'Apple qui se situe entre sa version haut de gamme et son itération plus classique. L'iPad Air dispose d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, et de la puce A14 d'Apple, ce qui le place au dessus de l'iPad classique et de l'iPad mini en terme de puissance. Il est également équipé d'un appareil photo grand-angle de 12 Mpx, d'une caméra FaceTime HD de 7 Mpx, et d'un espace de stockage pouvant aller jusqu'à 256 Go. Comptez au moins 669 euros pour sa version Wi-Fi, et 809 euros pour la version Wi-Fi + Cellular.

iPad Air Fnac 668,98 € 626,99 € Voir

Amazon 669,00 € Voir

Cdiscount 669,00 € Voir

La Redoute 669,00 € Voir

Darty 669,99 € Voir

Boulanger 669,00 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Toutes ces versions différentes de l'iPad sont disponibles également sur le site officiel d'Apple et dans les magasins Apple Store. Notez que ces prix peuvent être amenés à évoluer en fonction des stocks, mais aussi de l'actualité. Tâchez donc de rester à l'affût pour ne pas manquer d'éventuelles baisses de prix et bonnes affaires.