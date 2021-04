Bon Plan Mac : 100 euros de réduction sur une sélection de MacBook

BON PLAN MACBOOK. Darty propose actuellement quelques promotions éclairs sur plusieurs références de MacBook. Attention cependant : ces baisses de prix ne sont disponibles que pendant une durée très limitée.

Les bonnes affaires se multiplient autour des produits Apple ces derniers jours. Darty propose actuellement plusieurs références de MacBook avec une réduction de 100 euros sur leur prix initial. Cela donne lieu à quelques belles promotions qui pourront ravir les fans de la marque à la pomme. Si plusieurs produits différents sont concernés par l'offre, cette dernière est à durée très limitée pour l'un d'entre eux. Tâchez donc de ne pas hésiter trop longtemps.

Un MacBook Air 13 pouces pour moins de 1300 euros

Le produit le plus intéressant de ces promotions Darty est sans conteste le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M1 d'Apple. Bien que ce PC portable ne dispose pas de la Touch Bar, il ravira de nombreux utilisateurs grâce à sa puissance et sa facilité d'utilisation. Ce MacBook dispose notamment d'une disque dur de 512 Go idéal pour stocker vos nombreux documents, photos, vidéos et logiciels. Habituellement disponible à 1399,99 euros, son prix est actuellement de 1299,99 euros. Attention cependant car sa baisse de prix n'est disponible que du 23/04/2021 au 25/04/2021 !

APPLE MACBOOK AIR 13'' 512 GO SSD 8 GO RAM PUCE M1 1299,99 euros VOIR L'OFFRE sur Darty

Le MacBook Pro 13 pouces en réduction

Le MacBook Pro est l'autre grande star de ces promotions lancées par Darty. Ce PC portable doté d'un écran 13 pouces et de la puce M1 d'Apple saura répondre aux exigences de nombreux utilisateurs. Cette machine est également équipée de la technologie Touch Bar d'Apple qui vous permet de profiter de nombreux raccourcis et fonctionnalités supplémentaires. Cette version Pro du MacBook est actuellement en réduction de 100 euros dans ses deux versions 256 Go et 512 Go.

APPLE MACBOOK PRO 13'' TOUCH BAR 256 GO SSD 8 GO RAM PUCE M1 1349,99 euros VOIR L'OFFRE sur Darty

APPLE MACBOOK PRO 13'' TOUCH BAR 512 GO SSD 8 GO RAM PUCE M1 1579,99 euros VOIR L'OFFRE sur Darty

Cette promotion de 100 euros de réduction sur les MacBook Pro n'est valable que du 23/04/2021 au 03/05/2021. Ne tardez donc pas trop si vous souhaitez acquérir un des meilleurs PC portables du marché à prix réduit ! Notez que les prix peuvent être amenés à évoluer en fonction des stocks disponibles et offres d'autres marchands. N'hésitez pas à garder un œil sur notre rubrique "Bon Plans" pour y dénicher d'éventuelles promotions à venir.