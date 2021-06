Bon Plan Mac : plusieurs baisses de prix sur les MacBook

BON PLAN MAC. La Fnac continue de proposer de belles promotions sur le MacBook Air 13" et sa version Pro. Une offre à durée limitée qui permet d'acquérir parmi les meilleurs ordinateurs portables d'Apple.

Parmi les différents revendeurs à proposer des promotions sur les appareils Apple, la Fnac propose régulièrement des offres intéressantes. L'enseigne française dispose actuellement d'une jolie baisse de prix pour une durée limitée.

Le MacBook Pro est parfois concerné par des promotions lancées chez différents revendeurs. Cet ordinateur portable doté d'un écran 13 pouces et de la puce M1 d'Apple saura répondre aux exigences de nombreux utilisateurs. Cette machine est également équipée de la technologie Touch Bar d'Apple qui vous permet de profiter de nombreux raccourcis et fonctionnalités supplémentaires. Cette itération Pro du MacBook dispose de plusieurs versions selon l'espace de stockage dont vous avez besoin.

Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar 1 To SSD 16 Go RAM Puce M1 Gris sidéral Nouveau 2139,49 € 1949,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar 256 Go SSD 16 Go RAM Puce M1 Gris sidéral Nouveau 1679,49 € 1529,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple MacBook Pro 13'' Touch Bar 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 Argent Nouveau 1449,49 € 1304,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Un des produits les plus en vogue de chez Apple est sans conteste le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M1 d'Apple. Bien que cet ordinateur portable ne dispose pas de la Touch Bar, il ravit de nombreux utilisateurs grâce à sa puissance et sa facilité d'utilisation. Ce MacBook dispose notamment d'un disque dur pouvant aller jusqu'à 1 To de stockage pour vos fichiers.

Apple MacBook Air 13'' 1 To SSD 16 Go RAM Puce M1 Gris sidéral Nouveau 1859,49 € 1694,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple MacBook Air 13'' 512 Go SSD 16 Go RAM Puce M1 Gris sidéral Nouveau Fnac 1629,49 € 1484,49 € Voir

Darty 1484,99 € Voir

Macbook Apple MacBook Air M1 Argent (MGN93FN/A) Amazon 1129,00 € 1029,00 € Voir

Cdiscount 1129,00 € 1029,00 € Voir

Fnac 1129,49 € 1029,49 € Voir

Darty 1029,99 € Voir

Materiel.net 1129,94 € Voir

LDLC.com 1129,94 € Voir

Boulanger 1129,00 € Voir

Bien qu'il soit généralement moins plebiscité que ses homologues portables, le Mac mini est une solution idéale si vous souhaitez disposer d'un environnement Apple et que vous disposez déjà d'un écran et du combo clavier/souris requis. Ce petit ordinateur de bureau dispose tout de même de la puissante puce M1 d'Apple et d'une bonne capacité de stockage selon vos besoins.

Apple Mac Mini 512 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 Nouveau 925,79 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple Mac Mini 256 Go SSD 8 Go RAM Puce M1 Nouveau 798,79 € 718,79 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Notez que les prix peuvent être amenés à évoluer en fonction des stocks disponibles. Les sites revendeurs proposent régulièrement des bons plans sur les différentes références de MacBook lors de leurs opérations spéciales. N'hésitez pas à garder un œil sur notre rubrique "Bon Plans" pour y dénicher d'éventuelles promotions à venir.