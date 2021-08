Bon plan PC portable : pluie de promotions chez Amazon !

BON PLAN PC PORTABLE. Le géant américain Amazon célèbre la rentrée avec plusieurs grosses promotions sur l'ensemble de son site. Plusieurs PC portables sont concernés avec des baisses de prix très intéressantes, mais à durée limitée.

Si vous êtes à la recherche d'un nouvel ordinateur portable pour vous suivre dans vos journées de bureau ou de cours, cela pourrait bien être la période idéale pour craquer ! Amazon propose actuellement quelques belles offres sur plusieurs catégories, et notamment sur certains PC portables des marques Asus et Lenovo. L'occasion parfaite pour s'équiper avec un nouvel appareil ! Notez cependant que ces promotions ne dureront que jusqu'au lundi 6 septembre prochain.

Parmi les différentes références actuellement en promotion chez Amazon, on retrouve le Lenovo IdeaPad 3i 15IIL05 à un prix très intéressant. Cette machine dispose notamment d'un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM et d'un joli disque dur de 512 Go pour y stocker l'ensemble de vos fichiers et applications. Son autonomie pouvant aller jusqu'à 7,3 heures en fonction de votre utilisation, vous pourrez compter sur lui pendant votre journée. Attention toutefois, cet ordinateur est réservé à la bureautique, et non au jeu, puisqu'il est dépourvu de carte graphique.

Lenovo IdeaPad 3 15IIL05 (81WE004SFR) Amazon 799,00 € 599,00 € Voir

Materiel.net 779,95 € Voir

LDLC.com 779,95 € Voir

Rue du Commerce 799,99 € Voir

Fnac 869,99 € Voir

De même pour l'ordinateur-tablette Microsoft Surface Pro 7. Cette puissante machine sera un compagnon idéal pour vos journées actives avec son processeur i5, ses 8 Go de mémoire vie et son disque dur SSD de 256 Go. Son petit écran de 12,3" pourra se détacher du clavier afin d'être manipulé comme une tablette. Idéal pour regarder des films ou faire des présentations Powerpoint avec sa connectivité Bluetooth ! D'autres versions plus accessibles sont également disponibles.

PC Hybride Surface Pro 7 I5 8 256 Noir Amazon 1369,00 € 1059,00 € Voir

Fnac 1369,69 € 1164,69 € Voir

Boulanger 1369,00 € 1163,65 € Voir

La Redoute 1331,99 € Voir

Cdiscount 1510,89 € 1369,00 € Voir

Darty 1369,99 € Voir

PC Hybride / PC 2 en 1 Microsoft SURFACE PRO 7 PLATINE i3, 4Go RAM, 128Go SSD Amazon 919,00 € 735,64 € Voir

Fnac 919,69 € 781,69 € Voir

Darty 919,99 € Voir

Si vous disposez d'un tout petit budget et souhaitez un PC portable accessible pour faire de la bureautique de base et naviguer sur le web, d'autres offres sont disponibles ! On retrouve notamment le HeroBook de chez CHUWI disponible à tout petit prix pour une courte période.

CHUWI HeroBook Pro Ordinateur Portable Ultrabook 279 euros VOIR L'OFFRE sur Amazon

Du côté de Asus, on retrouve quelques très jolies offres, notamment sur le Zenbook UX425EA qui dispose d'une solide configuration avec son puissant processeur Intel Core i7, ses 16 Go de mémoire vive et son gros disque dur SSD de 512 Go. Une vraie petite machine de guerre pour celles et ceux qui ont besoin d'un très bon ordinateur pour la bureautique.

ASUS Zenbook UX425EA PC Portable 14" (I7 1165G7, RAM 16G, 512G SSD PCIE, WINDOWS 10) Clavier AZERTY Français 999,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Acer fait parti des fabricants d'ordinateur portable les plus connus au monde. La marque propose de nombreux produits différents dont certains en promotion comme le SF114-34-P2 qui voit son prix habituel de 379 euros chuter pour une durée limitée. Ce dernier dispose d'un bel écran 14" avec une dalle IPS LCD, mais également d'un processeur Intel Pentium Silver N6000 pour gérer efficacement vos applications de base. Il conviendra parfaitement pour faire de la petite bureautique ou naviguer sur le web.

PC portable Acer SF114-34-P2 Fnac 399,63 € Voir

Darty 399,99 € Voir

Amazon 451,00 € 408,65 € Voir

Si vous disposez d'un plus gros budget, vous pourriez bien être intéressés par le Aspire 3 A315-56-53X9 avec son plus grand écran de 15,6", un processeur i5, 8 Go de mémoire vive et 256 Go d'espace de stockage en disque dur SSD. Une jolie machine qui sera idéale pour toute votre bureautique, où que vous soyez ! Habituellement proposé aux alentours de 750 euros, cet ordinateur portable est régulièrement en promotion chez plusieurs revendeurs comme la Fnac.

PC Portable Acer Aspire 3 A315-56-53X9 15,6" Intel Core i5 8 Go RAM 256 Go SSD Noir 749,90 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

La marque Lenovo est reconnue pour fournir des machines de qualité avec un prix qui reste accessible. C'est notamment le cas sur le PC portable PC Portable Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 (15,6") avec son processeur AMD Ryzen 5, ses 8 Go RAM et son disque dur SSD de 256 Go. Idéal pour faire de la bureautique, cet ordinateur dispose également d'une petite carte graphique AMD Radeon Vega 8 qui vous permettra de profiter de quelques petits jeux sur votre temps libre. Habituellement proposé à 699 euros, cet ordinateur portable est en promotion le temps de ventes flash.

PC Portable Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 15.6" AMD Ryzen 5 8 Go RAM 256 Go SSD Gris platine 699,63 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Si vous disposez d'un budget un peu plus conséquent, vous pourriez bien être intéressé par le PC Portable Lenovo IdeaPad 3 15ADA05. Ce dernier dispose également d'un écran 15,6", d'un disque dur SSD de 256 Go et de 8 Go de mémoire vive préinstallée. Il se distingue cependant sur un processeur supérieur, l'AMD Ryzen 7, ainsi que sur sa carte graphique AMD Radeon Vega 10. Une référence un poil meilleure et régulièrement en promotion.

LENOVO IdeaPad 3 15ADA05 Fnac 699,99 € 679,99 € Voir

Darty 679,99 € Voir

Amazon 889,15 € Voir

Si vous préférez vous équiper d'un ordinateur portable de la marque Dell, ou d'une machine équipée d'un processeur Intel Core, la Fnac pense également à vous ! Le PC Portable Dell XPS 13 7390 est également concerné par les ventes flash et voit son prix habituel de 1299 euros passer à 999 euros. Ce dernier embarque notamment un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et un disque dur SSD de 256 Go. L'idéal donc pour pouvoir travailler au quotidien !

PC portable Dell XPS 13-7390 Amazon 1109,99 € Voir

Fnac 1599,58 € 1109,58 € Voir

Darty 1109,99 € Voir

Pour une machine un peu plus solide, il est possible de mettre la main sur le Inspiron 13 qui dispose d'un processeur Intel Core i7, de 16 Go de mémoire vive et d'un joli disque dur SSD de 512 Go. Il est également équipé d'un écran Full HD de 13" entièrement tactile afin de pouvoir être facilement utilisé comme une mini tablette ! Un PC portable de qualité qui est parfois en promotion chez plusieurs revendeurs spécialisés.

DELL Inspiron 13-7306 2in1 Intel Core i7 - 13.3' Amazon 1299,00 € Voir

Darty 1299,99 € Voir

Fnac 1399,00 € Voir

Cdiscount 1483,70 € Voir

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Voilà l'essentiel des promotions en cours sur les ordinateurs portables dédiés à la bureautique. Notez que ces derniers sont tous équipés d'un système d'exploitation afin que vous puissiez en profiter directement ! Si vous êtes à la recherche d'un PC portable pouvant également faire tourner des jeux vidéo avec une bonne qualité d'affichage, n'hésitez pas à consulter notre article à ce sujet. Vous pourriez bien y trouver votre prochaine acquisition !