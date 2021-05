Bon plan écran PC gamer : un écran 144 Hz pour moins de 200 euros

BON PLAN ECRAN PC GAMER. Amazon propose actuellement une belle réduction sur un écran PC de la marque AOC, désormais disponible pour seulement 197 euros.

Si vous désirez acquérir un écran d'ordinateur capable de répondre efficacement à vos besoins avec un taux de rafraichissement de 144 Hz, il est actuellement possible de mettre la main sur le moniteur 27G2 pour seulement 197 euros au lieu de son tarif habituel de 241 euros.

AOC Gaming 27G2 Moniteur de Gaming (FHD, HDMI, DisplayPort, Free-Sync, Temps de réponse 1 ms, 144 Hz, 1920 x 1080) Noir/Rouge 80 cm 241,01 € 197,49 € VOIR L'OFFRE sur Amazon



L'écran AOC 27G2 de 27" est avant tout recherché pour son taux de rafraichissement de 144 Hz, ainsi que son faible temps de réponse de 1 ms. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de vos jeux vidéo les plus exigeants avec une grande précision. Ce moniteur est facile à utiliser et à brancher avec ses connectiques HDMI et DisplayPort. Il dispose également de haut-parleurs intégrés ainsi que d'une sortie casque si vous désirez y brancher votre matériel audio.

Bien qu'il dispose d'un design assez brut de décoffrage, l'écran BenQ ZOWIE XL2411P de 24" est une autre valeur sûre si vous recherchez un excellent moniteur avec un taux de rafraichissement de 144Hz. Il vous permettra de répondre efficacement à vos besoins les plus exigeants en matière de réactivité pour vos jeux en ligne. Ses paramètres de couleur et de luminosité sont également entièrement personnalisables selon vos besoins et vos habitudes. Un écran définitivement taillé pour le jeu compétitif et actuellement en promotion chez Amazon.

BenQ ZOWIE XL2411P Ecran gaming de 24 pouces, 144 Hz, FHD 1ms, Black eQualizer et Color Vibrance, non prise en charge 120 Hz sur console 259,00 € 198,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Généralement disponible aux alentours de 230 euros, l'écran de PC gamer Iiyama G-Master G2470HSU-B1 est actuellement en baisse de prix sur de nombreux sites spécialisés. Désormais disponible pour moins de 200 euros, ce moniteur sera un bon choix si vous désirez disposer d'un écran 23" avec une résolution Full HD (1920 x 1080 px). Il conviendra parfaitement pour vos jeux en ligne avec son taux de rafraichissement de 165 Hz et son temps de réponse de 0,8 ms.

Écran PC Iiyama G-Master G2470HSU-B1 Fnac 189,99 € 169,99 € Voir

Cdiscount 233,01 € 179,99 € Voir

Amazon 189,99 € Voir

Darty 189,99 € Voir

Materiel.net 199,96 € Voir

LDLC.com 199,96 € Voir

La Redoute 223,15 € Voir

Régulièrement numéro 1 des ventes sur Amazon, l'écran PC gamer Dell SE2417HGX est une entrée de gamme de choix si vous désirez disposer d'un écran à faible coût. Il conviendra parfaitement à votre PC et vos jeux avec son écran Full HD et son taux de rafraichissement de 75 Hz. Cet écran dispose de deux ports HDMI et de trois ports USB pour y connecter vos différentes machines et appareils externes. Au niveau audio, vous pourrez compter sur une sortie intégrée ainsi qu'un port pour votre casque. Déjà disponible au petit prix de 139,99 euros, cet écran PC gamer est actuellement en promotion chez Amazon.

Dell SE2417HGX Ecran de PC Gaming 24" Full HD LCD, TN, 75 Hz, 2 ms, AMD Free-Sync Amazon 139,99 € 125,86 € Voir

Fnac 239,99 € Voir

Si vous désirez vous équiper avec un écran disposant d'une sublime qualité d'image, vous serez peut-être à la recherche d'un moniteur qui supporte la 4K Full HD. Plusieurs références sont notamment disponibles en promotion comme l'écran LG 27UL650-W de 27". Ce dernier est équipé d'un DisplayPort et de 2 ports HDMI afin de se brancher à votre machine. Il reconstituera parfaitement vos contenus grâce à sa résolution UHD4K. Habituellement proposé à 379 euros, il est actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs.

LG 27" LED 27UL650-W Amazon 369,99 € 329,99 € Voir

La Redoute 329,99 € Voir

Darty 329,99 € Voir

Boulanger 379,99 € 329,99 € Voir

Fnac 377,49 € 337,27 € Voir

Cdiscount 360,50 € 355,48 € Voir

Materiel.net 399,95 € Voir

LDLC.com 399,95 € Voir

Vous pouvez également trouver un écran encore plus grand avec le BenQ EL2870U de 28" actuellement en promotion sur Amazon. Cet écran est capable d'afficher de la qualité 4K / HDR pour un sublime rendu de vos contenus multimédias. Il fonctionnera parfaitement avec votre PC fixe ou portable, ainsi qu'avec vos consoles de jeux grâce à son DisplayPort et ses deux ports HDMI 2.0. Habituellement disponible pour 315 euros, Amazon propose en ce moment cet écran PC gamer pour 279 euros.

BenQ EL2870U écran Gaming de 28 pouces, 4K UHD, 1ms, HDR, EyeCare, FreeSync, Capteur de luminosité ambiante B.I. Plus, HDMI, Display Port, Hautparleurs 315,00 € 279,00 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous disposez d'un budget bien plus conséquent, et que vous souhaitez un grand écran incurvé, Amazon a tout de même pensé à vous ! Plusieurs belles promotions sont en cours notamment sur l'écran PC Samsung C49RG90 qui impressionne avec son format ultra-large et sa dalle de 49". Ce produit dispose d'une résolution 5K de 5120 x 1440 pixels capable d'afficher l'intégralité de vos contenus sur un seul écran. Son taux de rafraichissement de 120Hz et son temps de réponse de 4ms vous garantissent de disposer d'une netteté d'image impressionnante, même pour vos jeux les plus gourmands. Attention cependant puisque cet écran ne dispose pas de haut-parleurs intégrés. Habituellement proposé à 1199 euros, le Samsung C49RG90 est actuellement disponible en promotion sur le site d'Amazon.

Ecran PC Gamer C49RG90SSU Amazon 1199,00 € 939,00 € Voir

Cdiscount 968,99 € Voir

Darty 1012,51 € Voir

Fnac 1016,39 € Voir

La Redoute 1248,29 € Voir

Pour un budget bien plus modeste, vous pouvez bénéficier d'un écran PC gamer incurvé avec le moniteur MSI Optix G32C4. Cet écran incurvé, idéal pour les petits budgets, dispose d'un affichage LCD à rétroéclairage LED et d'une résolution native Full HD (1080p). Niveau connectiques, le MSI Optix G32C4 dispose d'un DisplayPort, de 2 ports HDMI et d'une prise casque. Habituellement proposé à 269 euros, ce écran PC gamer est parfois disponible en promotion chez certains revendeurs.

Monitor Optix G32C4 32" 1920x1080 FHD Amazon 269,99 € 226,79 € Voir

Cdiscount 392,04 € 279,99 € Voir

Notez que ces prix sont amenés à évoluer rapidement en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Les offres promotionnelles sur les écrans PC Gaming changent très régulièrement. C'est pourquoi nous vous invitons à scruter cette page de temps à autre pour ne pas manquer de bonnes affaires.