Bon plan souris PC : 39% d'économie sur une souris Corsair

BON PLAN SOURIS PC. A la recherche d'une belle souris filaire pour vos jeux vidéo préférés ? Amazon propose actuellement un joli rabais sur une souris de la marque Corsair, disponible pour 54 euros.

Habituée à proposer des souris taillées pour le jeu vidéo, la marque Corsair dispose actuellement d'une belle promotion sur sa Scimitar ELITE qui passe de 89 euros à seulement 54 euros chez Amazon.

La souris Corsair Scimitar ELITE est taillée pour des jeux exigeants, particulièrement pour les MMORPG ou les MOBA. Son design stylisé et soigné embarque un grip sur le côté droit pour rester pleinement maniable en toute circonstance. Elle dispose en outre d'un système de couleur RVB du plus bel effet. Côté technique, la souris Corsair Scimital ELITE est pourvue d'un capteur optique de 18 000 DPI, ainsi que 17 boutons programmables pour facilement réagir lors de vos parties.

Bien qu'elle dispose d'une molette assez petite et d'un poids plutôt conséquent (101 g), la souris gamer Logitech MX518 reste toujours une belle petite référence pour de nombreux utilisateurs. Dotée d'un capteur optique Hero 16 000 DPI, cette souris filaire dédiée au gaming réagira pleinement à toutes vos actions lors de vos parties de jeu. Elle dispose également de 8 boutons programmables que vous pourrez utiliser pour personnaliser son utilisation. Habituellement proposée à 59,99 euros, la souris Logitech MX518 est actuellement en promotion à seulement 19,99 euros sur le site de Boulanger.

Habituellement proposées respectivement à 49 euros et 169 euros, les souris Razer Viper Mini et Razer Naga Pro disposent actuellement d'un rabais de -25% chez Materiel.net et d'autres revendeurs spécialisés.

Disponible à un petit prix, la Razer Viper Mini concentre tout le savoir faire du constructeur dans une petite souris fiable et efficace pour vos parties de jeux les plus exigeantes. Ses clics optiques, son temps de réponse ultra faible (0,2 ms) et son poids très léger en font un partenaire idéal pour répondre avec efficacité à vos actions en jeu. Elle dispose également de deux boutons programmables afin que vous puissiez personnaliser votre expérience.

La souris sans fil Razer Naga Pro est, quant à elle, destinée à un public plus exigeant. Elle conviendra parfaitement aux joueurs de MMORPG ou de MOBA qui ont besoin de disposer de nombreuses touches programmables. Ses dernières, entièrement personnalisables, pourront être interchangées en fonction de vos besoins. Vous pourrez disposer de 20 boutons au maximum, de quoi enregistrer toutes les actions requises pour vos performances !

Des souris sans fil pensées pour le gaming

Parmi les offres les plus intéressantes sur les souris sans fil, on retrouve notamment la Logitech G502 qui dispose d'un capteur ultraprécis et d'un poids ajustable selon vos besoins. Elle est également équipée de 11 boutons programmables selon vos besoins afin de personnaliser vos actions en jeu. La Logitech G502 dispose également de plusieurs éclairages entièrement personnalisables selon vos goûts. Habituellement proposée à 149,99 euros, la souris sans fil Logitech G502 est actuellement disponible pour 111 euros chez Amazon.

Si vous désirez vous équiper d'une souris pour vos parties en ligne, mais que vous souhaitez vous affranchir des contraintes imposées par un câble, la Logitech G903 pourrait vous convenir. Cette souris au design très orienté autour du jeu vidéo et du sport électronique dispose d'un capteur avancé pour une précision optimale. Elle est également pourvue d'une solide batterie capable de vous accompagner pendant 140 heures (180 si vous désactivez l'éclairage intégré). Il est également possible de personnaliser son utilisation à l'aide de ses différents boutons programmables (6 à 11 selon vos besoins). Habituellement disponible à 149,99 euros, la Logitech G903 est actuellement proposée à 98 euros sur le site de Darty.

Vous n'êtes pas un gamer, mais vous avez tout de même besoin d'une souris performante et simple à utiliser pour vos tâches de tous les jours ? Il existe de nombreuses souris pensées avant tout pour la bureautique. Ces dernières sont également souvent concernées par des promotions comme c'est le cas sur la souris sans fil Logitech M590. Parmi ses principales caractéristiques, on notera sa facilité d'utilisation : vous branchez son récepteur USB et c'est tout ! Elle dispose également d'une molette et de boutons très silencieux afin que vous ne dérangiez pas d'éventuels voisins. Habituellement disponible pour 49,99 euros, la souris sans fil Logitech M590 est actuellement proposée à 28,88 euros chez la Fnac. Notez que plusieurs coloris sont également disponibles.

Si vous recherchez une souris encore plus discrète pour travailler, la souris sans fil Surface Mobile Mouse de chez Microsoft pourrait bien vous plaire. Cette référence au design très épuré et disponible en plusieurs coloris s'adapte parfaitement aux petits ordinateurs (PC / Mac) et tablettes compatibles avec la technologie Bluetooth. Sa conception la rend également très facile à utiliser et à transporter avec ses 0,09 Kg. Habituellement disponible pour 35 euros, la souris sans fil Surface Mobile Mouse est actuellement en promotion chez Amazon et CDiscount pour seulement 18,99 euros.

Notez que ces promotions peuvent rapidement varier ou disparaître en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Nous tâcherons de garder ce papier à jour avec les dernières offres les plus intéressantes du moment alors n'hésitez pas à rester à l'affût de nouvelles bonnes affaires.