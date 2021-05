Bon plan souris PC : la Logitech MX518 à moins de 20 euros !

BON PLAN SOURIS PC. Qu'il s'agisse de jouer efficacement à vos jeux préférés sur PC ou simplement pour faire de la bureautique, vous aurez certainement besoin d'une souris avec votre ordinateur. Cela tombe bien puisque les souris de PC sont régulièrement concernées par des promotions très intéressantes.

Si vous avez déjà l'habitude de naviguer sur le web ou de jouer sur ordinateur, vous devez savoir qu'il est essentiel de disposer d'une bonne souris pour PC. Cette dernière peut grandement améliorer votre productivité lors de vos tâches de bureautique, ou vos performances lorsque vous jouez à un jeu vidéo. Les souris PC sont régulièrement concernées par des promotions chez différents revendeurs comme c'est le cas actuellement sur plusieurs références.

Bien qu'elle dispose d'une molette assez petite et d'un poids plutôt conséquent (101 g), la souris gamer Logitech MX518 reste toujours une belle petite référence pour de nombreux utilisateurs. Dotée d'un capteur optique Hero 16 000 DPI, cette souris filaire dédiée au gaming réagira pleinement à toutes vos actions lors de vos parties de jeu. Elle dispose également de 8 boutons programmables que vous pourrez utiliser pour personnaliser son utilisation. Habituellement proposée à 59,99 euros, la souris Logitech MX518 est actuellement en promotion à seulement 19,99 euros sur le site de Boulanger.

Logitech MX518 Boulanger 59,99 € 19,99 € Voir

Fnac 35,90 € Voir

Amazon 59,99 € 37,99 € Voir

Materiel.net 59,95 € Voir

LDLC.com 59,95 € Voir

La Redoute 59,99 € Voir

Si vous êtes à la recherche d'une souris dédiée au jeu un peu plus stylisée, vous craquerez peut-être sur la Rival 600 de SteelSeries. Cette souris, entièrement pensée pour le gaming, est notamment équipée de 2 capteurs et d'un système capable de repérer le soulèvement. Elle dispose d'un design très orienté gaming avec ses couleurs RGB sur 8 zones différentes. Vous pouvez également personnaliser son équilibre grâce à ses poids intégrés et amovibles selon vos besoins. Habituellement proposée à 89,99 euros, la souris SteelSeries Rival 600 est actuellement disponible à 59,99 chez Amazon.

SteelSeries Rival 600 - Souris de jeu - Double capteur optique TrueMove3+ - Distance de décollage de 0,05 - Système de poids 89,99 € 59,99 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Si vous désirez vous équiper d'une souris pour vos parties en ligne, mais que vous souhaitez vous affranchir des contraintes imposées par un câble, la Logitech G903 pourrait vous convenir. Cette souris au design très orienté autour du jeu vidéo et du sport électronique dispose d'un capteur avancé pour une précision optimale. Elle est également pourvue d'une solide batterie capable de vous accompagner pendant 140 heures (180 si vous désactivez l'éclairage intégré). Il est également possible de personnaliser son utilisation à l'aide de ses différents boutons programmables (6 à 11 selon vos besoins). Habituellement disponible à 149,99 euros, la Logitech G903 est actuellement proposée à 89,99 sur le site d'Amazon.

Souris gamer G903 Lightspeed Amazon 149,00 € 89,99 € Voir

Fnac 101,79 € Voir

La Redoute 134,99 € Voir

Boulanger 134,99 € Voir

Materiel.net 149,95 € Voir

LDLC.com 149,95 € Voir

Vous n'êtes pas un gamer, mais vous avez tout de même besoin d'une souris performante et simple à utiliser pour vos tâches de tous les jours ? Il existe de nombreuses souris pensées avant tout pour la bureautique. Ces dernières sont également souvent concernées par des promotions comme c'est le cas sur la souris sans fil Logitech M590. Parmi ses principales caractéristiques, on notera sa facilité d'utilisation : vous branchez son récepteur USB et c'est tout ! Elle dispose également d'une molette et de boutons très silencieux afin que vous ne dérangiez pas d'éventuels voisins. Habituellement disponible pour 49,99 euros, la souris sans fil Logitech M590 est actuellement proposée à 28,88 euros chez Amazon et la Fnac. Notez que plusieurs coloris sont également disponibles.

Souris Logitech M590 Graphite Amazon 49,99 € 28,88 € Voir

Fnac 39,97 € 28,99 € Voir

Cdiscount 50,59 € 34,99 € Voir

Materiel.net 44,95 € Voir

LDLC.com 44,95 € Voir

Darty 49,99 € Voir

Si vous recherchez une souris encore plus discrète pour travailler, la souris sans fil Surface Mobile Mouse de chez Microsoft pourrait bien vous plaire. Cette référence au design très épuré et disponible en plusieurs coloris s'adapte parfaitement aux petits ordinateurs (PC / Mac) et tablettes compatibles avec la technologie Bluetooth. Sa conception la rend également très facile à utiliser et à transporter avec ses 0,09 Kg. Habituellement disponible pour 35 euros, la souris sans fil Surface Mobile Mouse est actuellement en promotion chez Amazon et CDiscount pour seulement 18,99 euros.

Surface Mobile Mouse - Bleu Glacier Amazon 35,99 € 18,99 € Voir

Cdiscount 39,66 € 18,99 € Voir

Fnac 35,97 € 26,28 € Voir

Darty 35,99 € Voir

Boulanger 35,99 € Voir

Notez que ces promotions peuvent rapidement varier ou disparaître en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Nous tâcherons de garder ce papier à jour avec les dernières offres les plus intéressantes du moment alors n'hésitez pas à rester à l'affût de nouvelles bonnes affaires.