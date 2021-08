Bon plan clavier gamer : 112 euros de moins pour un clavier Logitech

BON PLAN CLAVIER GAMER. S'équiper d'un très bon clavier de gaming peut vite s'avérer onéreux ! CDiscount propose cependant une belle réduction de prix sur le clavier G910 Orion Spectrum, qui revient à moins de 80 euros.

Vous avez une belle tour de PC capable de faire tourner efficacement vos jeux vidéos préférés en bonne qualité ? Une souris efficace et réactive ? Un ou plusieurs écrans qui afficheront vos titres dans une superbe qualité ? Il ne vous manque plus qu'une seule pièce pour votre équipement : un clavier. Si certains claviers sont très basiques, il existe ce qu'on appelle plus communément, des claviers gaming. Ces derniers affichent souvent davantage d'options et de couleurs que leurs homologues classiques. Si ces équipements peuvent être très onéreux, il n'est pas rare qu'ils se retrouvent en promotion, comme c'est actuellement le cas du clavier G910 de chez Logitech.

Logitech G910 Orion Spectrum RGB Cdiscount 207,79 € 79,99 € Voir

Amazon 199,00 € 84,71 € Voir

Fnac 142,14 € Voir

Darty 2,00 € 149,85 € Voir

Materiel.net 179,95 € Voir

LDLC.com 179,95 € Voir

La Redoute 197,74 € Voir

Un clavier efficace pour jouer

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le clavier G910 est Logitech est assez classique si on le compare à d'autres clavier gamer. Il fera totalement le travail pour retranscrire vos actions lors d'un jeu avec sa haute réactivité due à ses switchs mécaniques de type Romer-G. Vous pourrez même personnaliser votre nouvel équipement grâce à un système d'éclairage RGB qui peut être entièrement modifié selon vos envies ! De même que le G910 dispose de 6 boutons entièrement programmables selon vos besoins en jeu. Un très joli clavier, actuellement en promotion chez plusieurs revendeurs.