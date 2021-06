Bon plan webcam : une webcam Logitech + trépied à -30%

BON PLAN WEBCAM. Amazon propose actuellement une belle réduction sur un pack qui comprend une webcam Logitech et un petit trépied.

Que vous soyez un vidéaste en herbe, ou que vous souhaitez simplement disposer d'une webcam de qualité à moindre prix, cet article peut vous intéresser. Un vendeur partenaire Amazon met actuellement en promotion un pack qui regroupe une caméra de marque avec un petit trépied entièrement compatible.

Webcam Logitech Webcam logitech c922 pro stream, diffusion en full hd 1080p avec trépied Amazon 98,47 € 69,54 € Voir

Darty 77,20 € Voir

Une webcam HD avec son trépied fourni pour 69 euros

La webcam C922 de chez Logitech est une belle référence si vous avez besoin d'une caméra de qualité. Elle est notamment capable de vous filmer en qualité 720p avec 60 FPS. Si vous désirez une image plus nette, elle peut également vous enregistrer en 1080p, mais avec 30 FPS, donc un peu moins de fluidité. Cette webcam est dotée d'une technologie qui lui permet d'ajuster automatiquement ses paramètres d'éclairage et de couleur. Vous disposerez donc toujours d'une qualité optimale pour vos diffusions ou enregistrements ! la C922 de Logitech est actuellement en promotion via un vendeur partenaire Amazon à 69,54 euros au lieu de son plein tarif de 98 euros.