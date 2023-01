MacBook : Apple annonce le nouveau MacBook Pro M2

MACBOOK PRO M2. Le nouveau MacBook Pro M2 et les nouvelles puces M2 Pro et M2 Max sont enfin annoncés par Apple. À quoi s'attendre pour ce nouveau MacBook et les nouvelles technologies incluses dans ces puces?

Apple a dévoilé le nouveau MacBook M2 Pro équipé des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max. Celles-ci offrent des performances énergétiques et une autonomie plus poussées comparées à celles proposée par les anciennes versions du MacBook Pro. Selon Apple, les puces M2 Pro et la M2 Max sont considérées comme les plus puissantes et économes en énergie au monde sur un ordinateur portable pro. Elles permettent d'accomplir des tâches exigeantes et offrent la possibilité d'effectuer plusieurs opérations bureautiques avec fluidité.

Le design du MacBook Pro M2 reste le même que celui de l'ancienne version 13 pouces. Les technologies intégrées en revanche ont bien augmenté, grâce aux CPU et GPU qui embarquent jusqu'à 12 et 19 cœurs. Ces derniers, associés à une mémoire unifiée rapide pouvant atteindre les 32 Go, ces puissantes machines proposent de solides performances, notamment pour tout ce qui a trait au travail et aux études.

On constate également une amélioration au niveau du nombre d'opérations possibles par seconde, les capacités du moteur média, offrant une meilleure qualité de vidéo et d'images. Une amélioration peut être constatée également au niveau de la réduction de bruit ainsi qu'une une baisse de surchauffe après de longues sessions d'utilisation. L'autonomie des nouveaux MacBook Pro M2 est d'environ 22 heures.

Les modèles récents de MacBook Pro équipés de puces M2 Pro et M2 Max pourraient être commandés dès aujourd'hui sur le site officiel d'Apple et l'Apple Store: apple.com/store. La date de sortie chez les autres marchands et magasins en ligne est à prévoir dès cette semaine, notamment sur Amazon. Les appareils seront disponible sur place dans les Apple Stores et les revendeurs agréés dès le 24 janvier.

Le nouveau MacBook Pro A4 pouces est disponible à partir de 2399 euros. Le MacBook Pro 16 pouces est proposé à partir de 2999 euros. Il existe des tarifs "Éducation" moins élevés pour chacune des versions 14 et 16 pouces des nouveaux MacBook Pro M2.