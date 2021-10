MacBook Pro : les précommandes déjà ouvertes, à quel prix ?

MACBOOK PRO. Apple a profité de sa dernière conférence pour dévoiler non pas un, mais deux nouveaux modèles de MacBook Pro. Découvrez les caractéristiques, prix, date de sortie, et où les précommander au meilleur prix.

[Mis à jour le 19 octobre à 12h14] Les nouveaux MacBook Pro reposent sur deux innovations : la puce M1 Pro et la M1 Max installées en fonction de la version choisie. Ces MacBook Pro disposent de puissantes caractéristiques pour des performances bien supérieures à la concurrence. Vous pouvez également compter sur deux tailles d'écrans : 14 ou 16".

Découvrez les nouveaux modèles de MacBook Pro annoncés, leur caractéristiques, et où les précommander. Présentés le lundi 18 octobre, ils sont en effet déjà disponibles à la précommande chez la Fnac et l'Apple Store pour une livraison prévue le 26 octobre prochain.

Apple MacBook Pro 14'' 512 Go SSD 16 Go RAM Puce M1 Pro CPU 8 cœurs GPU 14 cœurs Gris sidéral Nouveau 2249,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

M1 Pro et M1 Max. Voilà le nom des deux nouveaux processeurs dévoilés par Apple lors de sa Keynote du 18 octobre. La firme de Cupertino en a profité pour lever le voile sur ses nouveaux MacBook Pro. Ces derniers sont notamment pourvus de deux tailles d'écrans : 14" et 16". Allez-vous craquer pour un MacBook Pro avec la puce M1 Pro ? Ou la M1 Max ? Le choix est vôtre et dépendra surtout de votre besoin de puissance. Apple promet jusqu'à 3,7x plus de puissance par rapport à ses anciens modèles.

Les nouveaux MacBook Pro disposent d'une durée d'autonomie d'environ 21h (selon usage), ce qui en fait parmi les meilleurs élèves dans leur catégorie. Il est également pourvu d'une nouvelle caméra intégrée de 1080p compatible avec la technologie ProMotion.

Les nouveaux MacBook ne manquent pas d'options pour répondre à vos besoins. Ces derniers restent dans une tranche de prix assez élevés, puisqu'ils s'adressent à des professionnels. Différentes options peuvent également vous permettre de profiter de davantage d'espace de stockage pour votre machine.

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces est disponible à partir de 2 249 €.

Le nouveau MacBook Pro 16 pouces est disponible à partir de 2 749 €.

Les nouveaux MacBook Pro sont d'ores-et-déjà disponibles en précommande sur l'Apple Store et bientôt chez les revendeurs officiels. Vous pouvez déjà mettre la main sur votre exemplaire afin de le recevoir dès la sortie officielle, mardi 26 octobre.

Apple MacBook Pro 16'' 512 Go SSD 16 Go RAM Puce M1 Pro CPU 10 cœurs GPU 16 cœurs Gris Sidéral Nouveau 2749,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Apple MacBook Pro 16'' 1 To SSD 32 Go RAM Puce M1 Max 3849,49 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Les nouveaux MacBook Pro seront disponibles très rapidement ! Il est déjà possible de précommander votre exemplaire sur le store officiel d'Apple. Les revendeurs spécialisés comme Amazon ou la Fnac ne devraient pas tarder à déployer leurs propres offres, et nous ne manquerons pas de tenir cet article à jour. Le nouveau MacBook Pro sortira le mardi 26 octobre, soit une semaine après le lancement des précommandes.

Ce nouveau MacBook améliore surtout ses performances par rapport à son prédécesseur. Apple nous informe notamment que ce nouveau modèle surpasse les précédents MacBook Pro dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de compilation de projets, de code, de traitement de données vectorielles... Autant d'opérations poussées dans lesquelles ce nouveau modèle brille particulièrement.

Le nouveau MacBook Pro dispose également d'une solide autonomie. Le modèle 14" promet jusqu'à 17 heures de lecture vidéo, soit sept heures de plus que sur la génération précédente. Le modèle 16" n'est pas en reste et dispose de 21 heures de lecture vidéo, soit 10 heures de plus que chez son prédécesseur.

L'écran du nouveau MacBook Pro dispose de bordures plus fines ! Sa caméra se situe désormais dans une petite encoche dédiée qui n'est pas sans rappeler l'iPhone 13. Cela vous permettra de disposer d'un peu plus d'espace pour vos contenus, notamment vidéos avec une qualité allant jusqu'à la 8K !

Exit la Touchbar ! Apple revient avec un clavier plus classique en aluminium noir. Ce dernier est toujours accompagné du célèbre trackpad Force Touch d'Apple.

Ce nouveau MacBook Pro est équipé d'un écran Liquid Retina XDR, une première pour la gamme. Cette technologie qui équipe déjà l'iPad Pro promet un très grand niveau de détail dans les zones d'ombres, des tons clairs plus intenses, des noirs toujours plus profonds et des couleurs plus vives par rapport à la génération précédente. Ce nouvel écran profite également d'un taux de rafraichissement de 120 Hz adaptatif selon vos applications lancées et votre besoin en batterie.

L'un des derniers modèles en date d'ordinateur portable Apple est le MacBook Pro M1. Ce dernier est sorti en fin d'année 2020, et plus exactement au mois de novembre. Comme son nom l'indique, le MacBook Pro M1 est équipé d'un des meilleurs processeurs de la firme baptisé "puce M1". Elle permet à Apple de disposer d'un puissant SoC maison, et donc facile à manipuler et améliorer.

Le MacBook Pro M1 est disponible en plusieurs versions selon vos besoins de stockage et taille d'écran. Ce dernier est disponible à partir de 1449 €, mais dispose régulièrement de promotions très intéressantes tout au long de l'année. Vous pouvez retrouver les différents modèles chez plusieurs revendeurs spécialisés comme la Fnac ou Darty.

Le MacBook Air est une version un peu plus accessible du célèbre ordinateur portable d'Apple. Ce dernier n'est notamment pas pourvu de la célèbre "Touch Bar" de navigation. S'il reste moins puissant et dispose d'une autonomie plus faible que le MacBook Pro, le Air reste toujours une excellent alternative pour les budgets les plus modestes. Vous disposerez ainsi d'un ordinateur Apple facile à utiliser au quotidien et plus abordable que le MacBook Pro.

