AirPods Pro 2 : disponibles en ce moment à moins 200 euros !

AIRPODS PRO 2. Bien que sortis très récemment, les AirPods Pro 2 se sont vite imposés comme parmi les meilleurs écouteurs sans fil du marché. On vous aide à les trouver à leur meilleur prix en ce moment.

Les AirPods Pro 2 sont enfin disponibles. Dévoilés par Apple durant la dernière Keynote de la firme, ces écouteurs sans-fil s'imposent comme une référence en la matière. Toujours équipés de la réduction de bruit active, mais également de l'audio spatial de chez Apple, les AirPods Pro 2 sont désormais proposés chez différents sites d'enseignes spécialisées, et nous ne manquerons pas de vous tenir informés en cas de promotions. La meilleure promotion en ce moment se trouve chez Rakuten qui propose les AirPods Pro 2 au prix de 198 euros.

Ecouteurs AirPods Pro 2 Neuf à partir de 198,00 € Occasion à partir de 199,00 € Rakuten 198,00 € Voir

Amazon 299,00 € 265,00 € Voir

Leclerc 265,00 € Voir

Ubaldi 265,00 € Voir

Fnac 298,98 € 268,98 € Voir

Rue du Commerce 276,00 € Voir

Cdiscount 299,00 € Voir

Materiel.net 299,00 € Voir

LDLC.com 299,00 € Voir

Darty 299,00 € Voir

La Redoute 317,99 € Voir Fnac 298,98 € 199,00 € Voir

Rakuten 198,00 € 229,00 € Voir

Amazon 299,00 € 243,80 € Voir

Quelles sont les fonctionnalités des AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro 2 ont été révélés après de longs mois de rumeurs. Ces nouveaux écouteurs sans-fil disposent notamment d'une meilleure autonomie. Apple annonce 6 heures d'utilisation des écouteurs avec une seule charge, et 30 heures avec le boitier fourni. Cela en fait les écouteurs sans-fil avec la meilleure autonomie chez la marque et de quoi profiter plus longtemps de votre musique.

Les AirPods pro 2 disposent toujours de l'audio spatial qui permet de déplacer le son de votre musique en fonction des mouvements de votre tête. Apple a bien mis l'accent sur cette fonctionnalité en indiquant qu'elle était largement améliorée pour les AirPods Pro 2. Le mode "Transparence" est également amélioré afin de vous garder connecté au monde réel lorsque des interlocuteurs s'adressent à vous et que vous portez vos AirPods Pro 2.

Le boitier de chargement des AirPods Pro 2 est également amélioré. Ce dernier dispose désormais d'un petit emplacement pour y ajouter une dragonne, et ainsi, toujours avoir vos AirPods Pro 2 sur vous (tout en vous assurant un certain style au passage). Le boitier est également équipé d'un haut-parleur afin que vous puissiez le localiser en cas de perte.

© Apple Newrsroom

A quel prix sont commercialisés les AirPods Pro 2 ?

Les nouveaux AirPods Pro 2 vont remplacer petit à petit la première génération. Il faudra cependant mettre davantage la main à la poche, puisque les AirPods Pro de seconde génération sont disponible à partir de 299 euros. Cela représente une hausse de 20 euros par rapport au précédent modèle. Il est désormais possible de mettre la main sur les AirPods classiques avec des prix pouvant aller aux alentours des 220 euros.

Apple AirPods Pro Neuf à partir de 149,00 € Occasion à partir de 200,00 € Rakuten 149,00 € Voir

Electro Dépôt 229,00 € Voir

La Redoute 264,99 € Voir

LDLC.com 279,00 € Voir Rakuten 149,00 € 200,00 € Voir

Amazon 279,00 € 219,24 € Voir

La première génération des AirPods Pro pourrait en profiter pour voir son prix s'abaisser davantage chez les commerçants spécialisés. Elle n'est cependant plus disponible sur le site officiel de l'Apple Store, puisque remplacée par la seconde génération.

Les AirPods Pro 2 sont disponibles en Europe depuis le vendredi 23 septembre. Il était cependant possible de réserver son exemplaire dès le vendredi 9 septembre sur l'Apple Store et revendeurs agrées par l'entreprise. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les nouvelles disponibilités, ruptures de stocks et promotions.

Quelles sont les différences entre les AirPods Pro 2 et les AirPods 3 ?

Les AirPods Pro 2 sont une nouvelle génération dans la gamme AirPods Pro. Plusieurs internautes s'interrogent cependant sur leurs différences avec les derniers écouteurs sans fil dévoilés par Apple en fin d'année 2021. Les deux produits disposeraient cependant encore de quelques différences notables, à commencer par la réduction de bruit active. Cette technologie, qui permet de réduire grandement le bruit environnant, est toujours absente sur les AirPods 3, contrairement aux AirPods Pro 2.

Le design des AirPods Pro 2 est également légèrement différent de celui des AirPods 3. Les embouts des futurs AirPods Pro 2 sont notamment intra-auriculaires, permettant ainsi la réduction de bruit active. Le boitier est également pourvu d'un haut-parleur et d'une attache pour dragonne contrairement à celui des AirPods 3.