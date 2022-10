Nothing Ear (stick) : infos, prix, annonce et date de sortie

NOTHING EAR STICK. Fort du succès de leurs premiers écouteurs sans fil, Nothing s'apprête à dévoiler un nouveau produit : les Nothing Ear (stick). Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ces nouveaux écouteurs, leur prix potentiel et date de sortie.

Nothing a beau être une entreprise assez jeune, elle ne cesse de dévoiler de nouveaux produits. Après d'excellents écouteurs sans fil et un premier smartphone que nous avons pu tester chez Linternaute, la firme s'apprête à tenir une nouvelle conférence. Cette dernière devrait permettre à Nothing d'annoncer son tout nouveau produit : les Ear (sticks). Découvrez toutes les premières informations sur ces écouteurs sans fil qui pourraient bien de faire de l'ombre aux géants de l'industrie.

Qu'est ce que les Nothing Ear (stick) ?

Dévoilés il y a seulement quelques semaines, les Ear (stick) représentent la prochaine étape de la jeune entreprise Nothing sur le marché de la tech. La firme a su s'imposer l'an dernier en proposant ses premiers écouteurs sans fil, les Ear (1), qui se sont avérés être une excellente surprise pour un prix très accessible. Grâce à un boitier original, une très bonne qualité audio, et une belle autonomie, les Ear(1) se sont rapidement imposés comme parmi les meilleurs écouteurs sans fil à petit prix sur le marché.

Nothing n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, et dévoilera très prochainement ses nouveaux écouteurs sans fil, les Ear (stick). Ces derniers devraient toujours disposer d'un boitier très original qui n'est pas sans rappeler le format d'un rouge à lèvres. Selon la description des Ear (stick) sur le site officiel de Nothing, les écouteurs disposeraient d'embouts intra auriculaires et "conçus pour se faire oublier".

Quel prix pour les Nothing Ear (stick) ?

Aucune information officielle concernant le prix des Nothing Ear (stick) n'a encore été communiquée. Plusieurs rumeurs font cependant état d'un prix proche des précédents écouteurs de la marque, les Ear (1). Cela voudrait donc dire que les futurs écouteurs Ear (stick) seraient affichés au tarif de 100€ en Europe. Une information à prendre avec des pincettes puisque l'inflation est également à prendre en compte. Les précédents Ear (1) ont notamment vu leur prix passer de 99€ à 149€ récemment via une annonce officielle du PDG de l'entreprise, Carl Pei.

A l'heure actuelle, les écouteurs Ear (stick) ne disposent pas encore d'une date de sortie officielle. Nothing donne cependant rendez-vous à sa communauté pour une conférence en ligne ce mercredi 26 octobre vers 16h. La firme devrait y dévoiler pleinement les écouteurs, et potentiellement dévoiler leur date de sortie. Nous ne manquerons pas de mettre notre article à jour avec les premières disponibilités.