Nothing Ear (stick) : où les trouver au meilleur prix ?

NOTHING EAR STICK. Les nouveaux écouteurs Ear (stick) de chez Nothing sont très bientôt disponibles. Découvrez où mettre la main sur ce nouveau produit au meilleur prix proposé.

Les Ear (stick) sont de nouveaux écouteurs lancés par la jeune entreprise Nothing. Si leur premier smartphone, le Nothing Phone (1) et leurs écouteurs Ear (1) s'étaient révélés comme de bonnes surprise, la firme doit encore continuer de faire ses preuves sur des marchés hautement concurrentiels. Les Ear (stick) viennent compléter la gamme du constructeur en matière d'écouteurs sans fil avec des produits au design original, et au prix assez attractif.

Découvrez toutes les informations sur les écouteurs Nothing Ear (stick), leur date de sortie, et où vous les procurer au meilleur prix. Vous pourrez également consulter notre test sur ce nouveau produit de la firme pour avoir notre avis sur ses avantages et inconvénients.

Qu'est ce que les Nothing Ear (stick) ?

Dévoilés durant le mois de septembre 2022, les Ear (stick) représentent une nouvelle étape de la jeune entreprise Nothing sur le marché de la tech. La firme a su s'imposer l'an dernier en proposant ses premiers écouteurs sans fil, les Ear (1), qui se sont avérés être une excellente surprise pour un prix très accessible. Grâce à un boitier original, une très bonne qualité audio, et une belle autonomie, les Ear(1) se sont rapidement imposés comme parmi les meilleurs écouteurs sans fil à petit prix sur le marché.

Nothing n'entend pas s'arrêter en si bon chemin, et propose désormais ses nouveaux écouteurs sans fil, les Ear (stick). Ces derniers devraient toujours disposer d'un boitier très original qui n'est pas sans rappeler le format d'un rouge à lèvres. Les Ear (stick) disposent notamment d'embouts ouverts qui peuvent plaire à celles et ceux qui ne supportent pas le format intra auriculaire des Ear (1).

Quel prix pour les Nothing Ear (stick) ?

Les écouteurs Nothing Ear (stick) sont commercialisés à partir de 119 euros. Un prix assez attractif, mais qui reste à prendre avec des pincettes puisque l'inflation est toujours aussi présente sur le marché de la tech à l'heure actuelle. Les précédents Ear (1) ont notamment vu leur prix passer de 99€ à 149€ récemment via une annonce officielle du PDG de l'entreprise, Carl Pei.

Écouteurs sans fil Nothing Ear(1) Neuf à partir de 83,50 € Occasion à partir de 91,99 € Cdiscount 83,50 € Voir

Darty 85,00 € Voir

Rakuten 88,00 € Voir

Amazon 99,99 € Voir

Fnac 138,65 € Voir Amazon 99,99 € 91,99 € Voir

Les Ear (stick) de Nothing sont disponibles à partir du vendredi 4 novembre à 11h30. Il ne sera cependant pas possible de les retrouver dans vos points de vente physique. Leur distribution en Europe est, comme pour le Phone (1), uniquement réservé au site d'Amazon où vous pourrez retrouver les produits de chez Nothing. Nous ne manquerons pas de mettre cet article à jour avec les dernières informations relatives aux Nothing Ear (stick) ainsi que leurs éventuelles promotions.