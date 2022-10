Un écran PC moniteur GIGABYTE en promotion à -27%

L'écran G27Q signé Gigabyte trône en ce moment le deal du mois chez Rue du Commerce. Cet écran pourra constituer la pièce maitresse de votre système Gaming à seulement 219,90 € !

Envie d'un écran PC à haute performance ? L'écran PC Gigabyte 27" LED G27Q est en promotion à -27% chez Rue du Commerce. Le prix original de celui-ci étant de 299.90 €, cette réduction est l'une des meilleures sur le marché d'écrans PC en ce moment.

Gigabyte 27 LED G27Q Neuf à partir de 219,90 € Occasion à partir de 309,00 € Rue du Commerce 219,90 € Voir

Rakuten 259,31 € Voir

Cdiscount 308,80 € Voir

Darty 312,85 € Voir

Materiel.net 319,96 € Voir

LDLC.com 319,96 € Voir Rakuten 259,31 € 309,00 € Voir

La qualité d'image

L'écran PC G27Q offre une excellente performance à un petit prix. En effet, cet écran possède la plupart des caractéristiques que l'on attend d'un écran 144 Hz. Le temps de réponse à la fréquence de rafraichissement maximale est converti par un flou de mouvement minimal, qui permet une fluidité d'image incroyable. Le décalage d'entrée faible est également un plus. Le G27Q est suffisamment lumineux pour minimiser les reflets si vous souhaitez l'utiliser dans une pièce bien éclairée. Il affiche notamment une large gamme de couleur et dispose d'une luminosité décente pour accentuer certains points HDR. La majorité des moniteurs dotés de ces capacités dépassent la barre des 300 € !

Conçu pour le Gaming

Le moniteur G27Q est idéal pour les sessions de Gaming. Il possède un taux de rafraichissement élevé de 144 Hz et un lag d'entrée extrêmement bas avec une réactivité de 1 ms. Les angles de vision sont assez grands et vous permettent d'avoir un champ de vision très inclusif. L'écran G27Q est compatible avec la technologie AMD FreeSync, le rendant compatible avec les cartes graphiques AMD et capable de générer des performances fluides et immersives. Avec son pied ergonomique, le design global de cet écran est élégant, pratique et minimal. Le seul bémol du moniteur G27Q quand il s'agit de Gaming est son faible taux de contraste qui peut rendre la vision un peu grisâtre et pas très claire lors des sessions de jeux nocturnes.