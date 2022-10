Un PC Portable Lenovo en promotion à -31%

Êtes-vous à la recherche d'un PC portable de travail à petit prix ? Cette remise est donc à ne pas rater ! Ce PC portable est dorénavant à seulement 449 € au lieu de 649.99 chez E.Leclerc.

Un bon prix pour un bon ordinateur portable

Lenovo IdeaPad 3 propose un processeur Ryzen 5, 12 Go de mémoire, 512 Go de stockage et une carte graphique Radeon intégré. Cette carte graphique ne peut être séparée du PC, mais elle peut faire tourner quelques petits jeux.

PC portable Lenovo IP3 15ALC6 Neuf à partir de 449,00 € Occasion à partir de 549,99 € Leclerc 449,00 € Voir

Fnac 549,63 € Voir

Darty 649,99 € Voir



Idéal pour vos travail et études

Le PC portable Lenovo IdeaPad3 tient environ 12 heures sur une seule charge, le rendant parfait pour les séances de cours et de travail. De plus, le Lenovo IdeaPad 3 comprend un écran tactile pour que vous puissiez scrollez si vous le voulez, ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales intégré afin de réduire la session de mot de passe automatique durant chaque utilisation.

Est-il compatible avec les jeux ?

Le Lenovo IdeaPad 3 reste très limité en ce qui concernes les jeux vidéo, à condition que vous soyez prêt à réduire certains paramètres graphiques en optant par exemple pour une résolution 720p au lieu de 1080p ou en jouant avec des ombres de qualité inférieure. Il reste par contre possible de jouer aux jeux qui ne demandent pas de hautes qualités graphiques.