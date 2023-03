Zenbook 14 un PC de travail performant disponible à 699 €

Êtes-vous à la recherche d'un PC portable de travail bien performant ? Cette remise est donc à ne pas rater ! Ce PC portable de chez Asus est dorénavant à seulement 699.99 € au lieu de 899.99 chez Rue du Commerce.

Un bon prix pour un bon ordinateur portable

Asus propose un design pratique, fin et ultra léger pour son PC Zenbook 14. Celui-ci est un idéal compagnon du quotidien pour votre travail et vos études. Il est équipé d'un processeur AMD Ryzen 5 5600H qui garantit des performances élevées et vous permet de faire des multitâches en toute tranquillité. Le Zenbook bénéficie également d'une bonne connectivité, et une compatibilité rapide grâce à ses nombreuses entrées et ports d'E/S5. Son écran Full HD vous offre un affichage bien lumineux et net.

Idéal pour vos travail et études

Le PC Zenbook 14 tient environ 15 heures sur une seule charge, le rendant parfait pour les séances de cours et de travail. De plus, le Zenbook comprend un format ergonomique qui améliore votre confort de frappe afin de saisir vos données plus facilement, son clavier est équipé d'un pavé numérique rétroéclairé afin de vous apporter un bel usage, même dans le noir.

Est-il compatible avec les jeux ?

Le Zenbook 14 reste très limité en ce qui concerne les jeux vidéo, à condition que vous soyez prêt à réduire certains paramètres graphiques en optant par exemple pour une résolution 720p au lieu de 1080p ou en jouant avec des ombres de qualité inférieure. Il reste par contre possible de jouer aux jeux qui ne demandent pas de hautes qualités graphiques.