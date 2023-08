Le MacBook Air M1 perd plusieurs centaines d'euros à la Fnac

MACBOOK. Lancé à un peu plus de 1000 euros à sa sortie, le MacBook Air M1 profite d'une grosse promotion chez la Fnac avec un bonus reprise de votre ancien appareil de 120 €.

La Fnac propose à nouveau l'un des meilleurs prix sur le MacBook Air M1. Cet ordinateur portable haut de gamme dispose actuellement d'une excellente promotion sur le site web de l'enseigne. Habituellement disponible pour 1199 euros, le MacBook Air M1 a déjà vu son prix baisser à 999 euros ces derniers mois. Une économie déjà très intéressante, mais qui ne s'arrête pas là !

La Fnac propose actuellement une offre de reprise bonifiée sur le MacBook Air M1. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? En rapportant votre ancien ordinateur en magasin, vous disposerez de sa valeur de reprise initiale mais également de 120 euros bonus ! De quoi baisser drastiquement le prix du MacBook Air M1.

MacBook Air M1 Neuf à partir de 998,50 € Fnac 1198,50 € 998,50 € Voir

Le MacBook Air M1, l'ordinateur portable par excellence

Le MacBook Air M1 dispose de sérieux atouts pour s'imposer comme un excellent ordinateur portable au quotidien. Que vous soyez un étudiant, un professionnel souvent en déplacement ou simplement une personne qui a besoin d'un ordinateur fiable et léger, vous pourrez comptez sur la puce M1 d'Apple. Ce composant crée par la firme permet au MacBook M1 de vous suivre efficacement dans toutes vos tâches quotidiennes, même les plus gourmandes en ressources. Si les MacBook dotés de la puce M2 s'avèrent plus performants que ceux équipés de la puce M1, ces deux machines restent cependant extrêmement performantes au quotidien pour toutes vos tâches habituelles.