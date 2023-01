Un écran PC Lenovo en promotion à moins 11%

L'écran PC Lenovo L27q-35 27 pouces est en promotion chez la Fnac. Cet écran pourra constituer la pièce maitresse de votre système Gaming à seulement 159,29 € !

Envie d'un écran PC à haute performance ? L'écran PC Lenovo L27q-35 est en promotion chez la Fnac. Le prix de celui-ci passe de 179.29 € à 159.29 €, une petite promotion qui pourrait faire l'objet de votre futur achat si vous êtes à la recherche d'un écran PC bien performant. En effet, cet écran Lenovo à moins de 200 € pourrait constituer la nouvelle pièce principale de votre setup Gaming ou de travail.

Ecran PC Lenovo L27q-35 Neuf à partir de 158,29 € Occasion à partir de 150,93 € Fnac 178,29 € 158,29 € Voir

Darty 159,99 € Voir

Rue du Commerce 189,04 € 181,48 € Voir

Amazon 239,00 € 186,84 € Voir

Rakuten 229,97 € Voir Amazon 239,00 € 150,93 € Voir

Qualité d'image

L'écran PC Lenovo L27q offre une excellente performance à petit prix. Il possède la majorité des caractéristiques que l'on attend d'un écran PC. Le temps de réponse de seulement 6 millisecondes permet un flou de mouvement minimal entraînant une fluidité d'image incontournable et immersive. Cet écran est suffisamment lumineux pour minimiser les reflets des lumières extérieures. La résolution 2560 x 1440 multiplie les détails de 1.7 par rapport à la résolution 1920 x 1080 Full HD basique. Il affiche également une large gamme de couleurs. La majorité des écrans dotés de ces capacités dépassent la barre des 300 €.

Performances

Grâce à sa technologie AMD FreeSync™¹ et un taux de rafraîchissement de 75 Hz, l'écran PC Lenovo offre une expérience de jeu et d'affichage supérieure. La technologie Low Blue Light filtre également la lumière bleu nocive et protège les yeux de la fatigue.

Design

Le pied ergonomique de l'écran permet un positionnement idéal pour votre posture. L'écran intègre un support pour téléphone et un clip de gestion de câbles afin de pouvoir organiser soigneusement vos câbles et éviter un setup encombrant. Les haut-parleurs intégrés vous assurent une très bonne expérience audio si vous souhaitez les utiliser au lieu de votre casque/écouteurs. Le logiciel intégré Lenovo Artery² vous permet d'ajuster les paramètres d'affichage selon vos besoins.