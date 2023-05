Les avez-vous déjà vus sur un clavier ? à quoi servent les tirets sur les lettres F et J

Ils sont bien plus utiles qu'il n'y paraît.

Si vous avez l'habitude de travailler sur un ordinateur, vous avez certainement remarqué que deux touches - le F et le J, ont de petits traits. Il est probable que vous n'ayez jamais vraiment pensé à cela, mais si vous vous êtes déjà interrogé sur la raison pour laquelle ces deux touches sont les seules à avoir cette particularité sur le clavier, sachez qu'il y a une raison.

Ces repères, aussi discrets soient-ils, jouent un rôle crucial pour les utilisateurs de claviers. Ils ont été conçus pour aider à l'écriture à l'aveugle, c'est-à-dire sans regarder le clavier. En effet, la méthode traditionnelle de dactylographie à dix doigts, enseignée depuis l'époque des machines à écrire, repose sur ce que l'on appelle la "position de base". Dans cette position, les index sont placés sur les touches F et J, tandis que les autres doigts se reposent naturellement sur les touches adjacentes. Cette disposition permet d'accéder à toutes les autres touches avec un minimum de mouvement.

Maintenant, imaginez essayer de trouver cette position de base sans regarder le clavier, surtout si vous êtes un débutant. Pas facile, n'est-ce pas? C'est là que ces petits traits entrent en jeu. Ils agissent comme des guides tactiles, permettant à vos doigts de trouver leur chemin sans avoir besoin de vos yeux. En fait, ils sont à votre clavier ce que les lignes blanches sont à la route, vous aidant à rester sur la bonne voie.

Cette caractéristique est donc présente sur les claviers depuis l'époque de la machine à écrire traditionnelle. Lors de la transition vers les ordinateurs modernes, ce détail a été conservé sur les claviers que nous utilisons tous. Et ces traits ne sont pas seulement utiles pour les débutants. Ils sont également précieux pour les dactylos expérimentés. Lors d'une frappe intensive et rapide, il est facile de perdre sa position. Ces repères offrent un moyen rapide et facile de se recentrer, sans interrompre la frappe ni perdre de temps à chercher visuellement les bonnes touches.

Enfin, en plus de servir de repère pour ceux qui utilisent le clavier sans avoir à le regarder tout en écrivant, ces petits traits sont également utiles pour ceux qui souffrent d'un problème de vision et n'ont pas de clavier adapté à leur disposition.