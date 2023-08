Une bosse sur presque tous les câbles de recharge : connaissez-vous sa fonction ?

Vous avez sûrement remarqué le petit cylindre en plastique présent sur de nombreux câbles de charge d'ordinateurs et sur d'autres câbles. Mais à quoi sert-il exactement ?

Il existe actuellement de nombreux types de chargeurs pour ordinateurs, avec différentes fonctions. Sur nombre d'entre eux, on retrouve ce petit cylindre en plastique, désigné sous le nom de filtre antiparasite ou filtre à courant de gaine.

Ce filtre vise à garantir que le fonctionnement d'autres appareils électroniques ne soit pas perturbé. En effet, les appareils comme les ordinateurs portables émettent des ondes électromagnétiques lorsqu'ils sont allumés. Ces ondes sont alors transmises par le câble de charge et diffusées dans l'environnement. Ceci peut perturber d'autres appareils électroniques à cause des ondes. Par exemple, cela peut affecter le réseau Wi-Fi s'il opère sur la même longueur d'onde ou fréquence.

Le filtre antiparasite est essentiel pour maintenir la qualité des transmissions électroniques et éviter les perturbations. Les ondes électromagnétiques non filtrées peuvent interférer avec d'autres appareils électroniques, dégradant leurs performances et la qualité des signaux. La conception spécifique du filtre, centrée autour du noyau en ferrite, permet une réduction efficace de ces ondes indésirables. Lorsque les ondes électromagnétiques entrent en contact avec le ferrite, elles sont absorbées et neutralisées, garantissant ainsi une transmission fluide et sans perturbation pour l'appareil connecté et son environnement proche.

Si vous constatez que la vitesse de votre Wi-Fi chez vous est insatisfaisante ou que vous rencontrez des problèmes généraux avec votre réseau domestique, il serait judicieux d'effectuer une vérification de votre chargeurs. Si vous possédez un chargeur sans filtre antiparasitaire, vous pouvez tester de le débrancher totalement de la prise de courant et de l'ordinateur qu'il recharge. Vérifiez alors à nouveau votre Wi-Fi. S'il est amélioré c'est que votre chargeur posait problème. Remplacez le par un chargeur possédant un filtre antiparasitaire.

Les chargeurs de téléphones n'ont généralement pas de filtres antiparasitaires. La raison principale est que les chargeurs de téléphones opèrent à des fréquences et intensités d'ondes différentes. En outre, la nature des ondes émises par les chargeurs de téléphones est telle qu'elle est moins susceptible de causer des interférences électromagnétiques avec d'autres appareils à proximité. De plus, l'architecture et la conception des circuits internes des chargeurs de téléphones sont optimisées pour minimiser la production de telles interférences. En conséquence, les fabricants estiment souvent qu'un filtre antiparasitaire n'est pas nécessaire, ce qui permet également de réduire les coûts et la taille du chargeur.