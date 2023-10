J'ai mis du papier aluminium derrière ma box Internet - cela a tellement boosté mon Wi-Fi que j'aurais du le faire avant

Cette astuce surprenante pourrait être la solution lorsque votre Wi-Fi connaît des ralentissements. Mais est-ce vraiment efficace ou juste un autre mythe technologique?

Imaginez une douce soirée du vendredi chez vous, prêt à regarder votre série préférée. Un seul problème : votre signal Wi-Fi est lent. Mais si on vous disait qu'il y a une astuce technologique, approuvée par la science, qui promet de résoudre vos problèmes de Wi-Fi? Et cette solution est probablement déjà dans votre cuisine.

Eh oui, améliorer votre signal Wi-Fi est l'une des nombreuses utilisations étonnantes du papier aluminium. La méthode est étonnamment simple. Tout d'abord, un peu de contexte sur les signaux Wi-Fi : ils proviennent de l'antenne de votre box Internet et se comportent comme des ondes radio ou lumineuses. Malheureusement, cette propagation peut rendre les signaux moins efficaces, surtout s'ils sont bloqués par des murs ou des planchers.

En plaçant une feuille courbée de papier aluminium autour du routeur, vous pouvez diriger les signaux Wi-Fi plus efficacement. L'aspect brillant du papier va réfléchir les ondes, et il suffit d'ajuster la courbure pour diriger le signal où vous le souhaitez. Si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, détrompez-vous. Des chercheurs de l'Université de Dartmouth l'ont prouvé. Ils ont découvert qu'une surface réfléchissante, comme une canette ou du papier aluminium, pouvait renforcer les signaux Wi-Fi dans certains espaces. Renforcer votre vitesse Wi-Fi n'est pas le seul avantage de cette astuce. Elle peut également augmenter votre sécurité en ligne en limitant la portée de vos ondes Wi-Fi, réduisant ainsi le risque d'accès par des pirates.

Comment utiliser le papier aluminium pour booster votre signal Wi-Fi ? Pliez le papier en forme de "C" puis positionnez le papier derrière votre routeur. D'autres métaux communs, comme les plaques de cuisson en acier ou cuivre, peuvent également être efficaces. Attention, l'expérience n'est pas toujours très concluante et cela pourrait fonctionner pour vous en fonction des spécificités de votre espace.

Si cette astuce ne fonctionne pas pour vous, il existe d'autres solutions. Par exemple de positionner votre box de manière plus optimale ou d'acheter un répéteur Wi-Fi. C'est un dispositif qui amplifie et étend la portée du signal WiFi existant. Lorsque la couverture WiFi de votre routeur est insuffisante ou que le signal est faible dans certaines zones de votre maison ou bureau, un répéteur peut aider à éliminer les zones mortes. Il capte le signal WiFi de la source, le booste, puis le retransmet pour couvrir une zone plus large. Vous pouvez l'utiliser dans de grandes maisons, des bâtiments à plusieurs étages ou partout où des obstacles, tels que des murs épais, affaiblissent le signal. C'est également une solution simple pour améliorer la connectivité sans avoir à installer de nouveaux câbles ou réseaux.