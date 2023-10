La Samsung Galaxy Watch 6 s'affiche à moins de 300 euros

Idéale pour les sportifs du quotidien et ceux qui désirent une montre connectée, la Samsung Galaxy Watch 6 voit son prix baisser de plus de 30% avec un chargeur offert en bonus.

Dévoilée un peu plus tôt cette année, la Galaxy Watch 6 est l'une des dernières montres connectées de chez Samsung. Dotée d'un design à la fois classique et efficace, la Galaxy Watch 6 s'est, petit à petit, établie comme une belle référence en matière de montre connectée chez Android. Vous pourrez aisément contrôler votre musique et consulter vos différentes notifications tout au long de votre journée. Vous êtes un sportif ? La Galaxy Watch 6 s'avère encore plus intéressante avec ses multiples options dédiées aux activités physiques et à la santé.

Lancée au tarif de 449 euros chez nous, la Galaxy Watch 6 profite déjà d'une excellente promotion sur le site web d'Amazon. Il est possible d'y trouver la montre à seulement 280 euros en cochant un coupon de réduction sur le site et en profitant d'une offre de remboursement de 80 euros.

Nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas trop tarder si vous comptez profiter de cette promotion. Les stocks d'Amazon sont souvent limités et cette offre risque bien de ne pas durer dans le temps.