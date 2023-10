Apple prévoirait plusieurs nouveaux iPad pour cette semaine

Une rumeur court depuis maintenant plusieurs semaines : Apple s'apprêterait à dévoiler de nouvelles versions de sa gamme de tablette tactiles. De nouveaux iPad, iPad mini et iPad Pro seraient bientôt disponibles.

Apple se préparerait-il à lancer de nouveaux iPad ? C'est la grosse rumeur relayée par plusieurs insiders et médias spécialisés depuis quelques jours. Cette annonce, qui aurait lieue par le biais d'un simple communiqué de presse, n'aurait rien d'une surprise puisque la firme de Cupertino a déjà eu recours à ce genre de lancement. Souvenez-vous : il y a un an tout pile, Apple avait notamment annoncé son nouvel iPad Pro (avec puce M2) au sein d'une simple annonce en ligne.

Qu'il s'agisse du média Supercharged ou du site spécialisé 9to5Mac, plusieurs experts en fuites Apple s'accordent sur une annonce imminente. La firme ne dévoilerait pas un mais bien trois nouvelles tablettes au sein d'un même communiqué de presse :

Un iPad de 11e génération.

Un iPad Air M2.

Un iPad mini avec puce A16 (tirée de l'iPhone 14 Pro).

L'iPad Pro M2, sortie en octobre 2022, est la dernière tablette en date du géant Apple © Apple

Il faudra cependant patienter un peu avant de voir si cette annonce est officielle ou non. Apple ne devrait notamment pas organiser de conférence dédiée à ces nouveaux produits, mais une simple annonce en ligne avec communiqué de presse. Nous ne manquerons pas de confirmer (ou non) la sortie de ces trois nouveaux iPad et de les tester sur notre site si leur annonce tombe prochainement.