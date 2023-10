Apple dévoile un nouvel Apple Pencil avec port USB-C

Un nouvel Apple Pencil vient d'être dévoilé par Apple. Ce dernier est notamment pourvu d'une prise USB-C et d'un tarif plus "low cost" pour aller avec les iPad plus anciens ou d'entrée de gamme.

Alors que tous les yeux sont rivés sur le site d'Apple dans l'attente de nouveaux iPad, la firme a surpris ses fans en dévoilant... Un crayon. Pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un nouvel Apple Pencil qui rejoint les deux précédentes générations pour s'établir comme une version destinée au budgets plus modestes. Ce dernier sera disponible à partir du mois de novembre 2023.

Le nouvel Apple Pencil (USB-C) ressemble beaucoup à la 2e génération à ceci près que son embout est détachable. Il est alors possible d'y trouver le fameux port USB-C pour recharger le stylet. Apple annonce également que le nouvel Apple Pencil est compatible avec l'ensemble des iPad qui dispose d'un port USB C.

Quelles sont les fonctionnalités de l'Apple Pencil (USB-C) ?

Pensé comme un stylet "plus accessible" au niveau de son prix, l'Apple Pencil (USB-C) fait l'impasse sur quelques fonctions par rapport à la deuxième génération (qui dispose toujours d'un port Lightning).

L'Apple Pencil (USB-C) n'est notamment pas sensible à la pression pour écrire plus ou moins durement sur vos notes. Il ne dispose également pas de la fonction "double-tap" pour naviguer rapidement entre deux outils d'un logiciel de dessin. Enfin, il n'est pas possible d'inscrire une gravure personnalisée sur l'Apple Pencil (USB-C) alors que cette option est disponible sur l'Apple Pencil de 2e génération.

© Apple

A quel prix est disponible l'Apple Pencil (USB-C) ?

Le nouvel Apple Pencil (USB-C) s'établit comme le moins cher de la gamme. Alors que le premier stylet était disponible pour 99 $, et que la deuxième génération s'affiche toujours à 129 $, le nouvel Apple Pencil (USB-C) est proposé à partir de 79 $ aux USA (95 euros en France).

Il s'agit donc du modèle le moins cher de la gamme d'Apple Pencil. Il n'est cependant pas compatible avec l'ensemble des iPad disponibles sur le marché comme Apple l'a précisé au sein de leur comparatif.

© Apple

Le nouvel Apple Pencil (USB-C) sera disponible à partir du mois de novembre aux Etats-Unis. Nous ne disposons cependant d'aucune information quant à sa disponibilité en Europe. Nous ne manquerons pas de corriger cet article avec les premières disponibilités chez nous.