Apple dévoile le nouveau MacBook Pro équipé d'une puce M3

Apple a profité de sa dernière keynote de l'année pour présenter son nouvel ordinateur portable réservé aux professionnel : le MacBook Pro M3. Ce dernier s'accompagne de trois nouvelles puces dotées de grandes performances.

Comme beaucoup le prévoyaient : la dernière conférence d'Apple a permise à la firme de présenter de nouvelles puces M3, M3 Pro et M3 Max intégrées au sein d'un nouvel ordinateur MacBook Pro. Ce dernier est désormais le laptop le plus puissant de la gamme d'Apple et s'affiche dès aujourd'hui en précommande à partir de 1999 euros en France.

Le nouveau MacBook Pro M3. © Apple

La dernière keynote d'Apple a été très courte. La firme de Cupertino a concentré ses annonces sur ces nouvelles puces ainsi que sur les performances du MacBook Pro M3. La majorité des comparaisons effectuées ont cependant mis l'accent sur des ordinateurs sous processeur Intel ainsi que sur les MacBook Pro équipés d'une puce M1. Apple semble donc ne pas vouloir mettre en avant les différences entre les puces M3 et les puces M2 sorties il y a un peu plus d'un an.

Toujours doté d'un écran Liquid Retina XDR, de ports USB Thunderbolt et d'une caméra 1080p intégrée, le MacBook Pro M3 est capable d'atteindre les 22 heures d'autonomie selon le communiqué officiel d'Apple.

Parmi les hausses de performances évoquées, Apple précise que le MacBook Pro M3 est capable :

De performances dans Final Cut Pro jusqu'à 7,4x plus rapides par rapport au dernier MacBook Pro sous processeur Intel (le Intel Core i7 sorti en 2015).

D'une vitesse de compilation de code jusqu'à 40% plus rapide par rapport au MacBook Pro M1.

D'une utilisation de feuilles de calcul Excel 40% plus rapide par rapport à un MacBook Pro M1.

Les trois nouvelles puces gravées en 3nm chez Apple. © Apple

Le MacBook Pro M3 est désormais disponible à la commande sur le site officiel d'Apple. Les coloris disponibles sont le Gris Sidéral, l'Argent et le Noir Sidéral (réservé à la gamme M3 Pro et M3 Max). Comptez 1999 euros pour le MacBook Pro M3 de base avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go d'espace de stockage. La configuration la plus élevée avec puce M3 Max, 36 Go de RAM et 1 To de stockage vous demandera 3999 euros.