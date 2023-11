Les nouveaux MacBook Pro M3 sont disponibles en précommande

Dévoilés lors de la dernière keynote d'Apple, les nouveaux MacBook Pro dotés de la puce M3 de la firme s'affiche désormais en précommande chez plusieurs revendeurs partenaires.

Il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de disposer de précommandes sur les derniers MacBook Pro. Apple a levé le voile sur ces nouveaux ordinateurs portables surpuissants lors de sa dernière conférence à la fin du mois d'octobre 2023. Ni une, ni deux, le constructeur en a profité pour annoncer les disponibilités de ses prochains appareils : les MacBook Pro dotés d'une puce M3 sortiront le mardi 7 novembre prochain.

Si vous souhaitez réserver votre exemplaire, il est possible de retrouver les MacBook Pro M3 chez plusieurs marchands. Fnac, Boulanger, Amazon, CDiscount et Rakuten ont ouvert les hostilités avec les tarifs recommandés par Apple. Il faudra certainement patienter un peu pour observer des baisses de prix dans les prochains mois.

Les MacBook Pro dotés de la puce M3 sont les ordinateurs portables les plus puissants chez Apple. Ils s'adressent avant tout aux professionnels ainsi qu'a celles et ceux qui désirent disposer d'une grande puissance de calcul pour travailler sur du son, de l'image, du code, etc...