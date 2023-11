Un PC Chromebook HP à 200 euros, c'est possible avec cette offre flash du Black Friday !

Si vous cherchez un petit PC portable pas cher pendant ce Black Friday 2023, cette offre sur un modèle HP Chromebook pourrait bien vous faire craquer...

Le Black Friday bat (déjà) son plein. Si la date officielle est fixée à ce vendredi 24 novembre 2023, de nombreuses offres sont déjà en ligne. D'autres sont apparues ces dernières heures. C'est le cas d'un bon prix disponible sur le Chromebook HP 14a-na0005sf à seulement 200 euros au lieu de 339 euros, soit une réduction de 32 %. Cette opportunité exclusive est valable sur Amazon.

Le HP 14a-na0005sf est doté d'un écran de 14 pouces. Doté d'un disque dur de 128 Go et d'un modèle de processeur Celeron, il offre une expérience fluide et performante. Avec une mémoire RAM de 8 Go, ce Chromebook est prêt à répondre à vos besoins quotidiens, notamment pour de la bureautique. L'ordinateur portable fonctionne sous le système d'exploitation Chrome OS, offrant ainsi une interface conviviale et intuitive. Les Chromebooks sont des appareils polyvalents, plutôt d'entrée de gamme mais affichant de bons rapports qualité-prix pour une utilisation de surf sur le web et de bureautique.

Ordinateur portable HP Chromebook 14a-na0005sf Neuf à partir de 229,00 € Occasion à partir de 183,20 € Amazon 339,00 € 229,00 € Voir Amazon 339,00 € 183,20 € Voir

Ce HP Chromebook est évidemment compatible avec Microsoft Office, vous permettant d'utiliser des applications telles que Word, Excel et PowerPoint directement depuis le navigateur. La connectivité du HP 14a-na0005sf est par ailleurs complète avec 1 port USB de type A, 2 ports USB de type C, et une prise combo jack audio/micro. Autre avantage notable, le processeur Intel Celeron combiné à une mémoire RAM de 8 Go et un stockage de 128 Go eMMC assurent des performances optimales. L'autonomie promise est "jusqu'à 14 heures".

L'une des caractéristiques spéciales de cette offre est l'inclusion gratuite de Minecraft et 3 mois de Realm Plus pour tout achat d'un Chromebook. En prime, en activant l'offre d'essai d'un an à Google One, vous bénéficiez de 100 Go de stockage en ligne gratuit, assurant la sauvegarde automatique de vos fichiers accessibles depuis n'importe quel appareil connecté à Internet.