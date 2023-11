Ça n'arrive jamais : un Macbook Apple à moins de 1000 euros ! Cette offre du Black Friday casse les codes

Oui, trouver un Macbook Air tout neuf à moins de 1000 euros est possible durant le Black Friday ! Voici une super affaire à ne pas manquer...

Un Macbook Air tout neuf à moins de 1000 euros, c'est très rare et c'est pourtant ce que l'on trouve encore sur le web ce mercredi pour le Black Friday ! Amazon mais aussi la Fnac proposent en ce moment ce MacBook Air à seulement 939 euros au lieu de 1 199 euros. Ce n'est certes pas la dernière génération loin de là du célèbre ordinateur portable d'Apple mais ses performances restent tout à fait bonnes pour ne pas dire excellentes.

Ce MacBook Air M1 reste une référence, notamment pour sa compacité et un poids plume de 1,29 kg. Son écran fait l'unanimité avec une dalle Retina de 13,3 pouces qui offre une excellente résolution. Il est équipé de la puce Apple M1, qui comprend 8 cœurs de CPU, 8 cœurs de GPU et 16 cœurs Neural Engine.

Ce Macbook Air M1 est sorti en 2020 et a toujours une batterie puissante qui peut durer toute la journée, jusqu'à 18 heures d'autonomie pronée par la marque à la pomme. Il est équipé de la puce M1, désormais remplacée chez Apple par les versions M2 et M3 mais la M1 est encore largement suffisante pour effectuer de nombreuses tâches, y compris du montage vidéo professionnel ou du gaming. A sa sortie, la puce M1 était jugée 3,5 fois plus rapide que celle des modèles précédents, et elle consomme moins d'énergie. Ajoutez y une bonne capacité de stockage avec 8 Go de RAM et 256 Go de Stockage SSD et vous obtenez un ordinateur particulièrement polyvalent.

On appréciera également la qualité des matériaux, le très beau clavier rétro-éclairé et le silence de fonctionnement. En résumé, si vous cherchez un ordinateur portable puissant, avec une grande autonomie de batterie, que vous avez opté pour un Macbook mais ne voulez pas y laisser trop d'argent, l'offre du Black Friday est faite pour vous avec -22% affichés chez Amazon et la Fnac !