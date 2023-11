Un PC Dell à moins de 500 euros ?! Vous ne rêvez pas, c'est bien le Black Friday et Amazon frappe très fort

Une offre a fait son apparition sur un PC portable Dell 14 pouces.

499 euros, c'est le prix spécial Black Friday appliqué sur un PC portable 14 pouces de la marque Dell, l'Inspiron 14. Amazon a dégainé cette offre au matin du Black Friday, le vendredi 24 novembre 2023. CetInspiron 14 en promo est doté d'un processeur Intel Core i5 de 13e génération, d'une carte graphique Intel Iris X2, d'un disque dur de 512 Go en SSD et de 8 Go de mémoire vive.

Son écran Full HD de 14 pouces épaulé par sa webcam FHD en font un excellent partenaire pour le travail comme pour les loisirs, comme son filtre anti-lumière bleue. A noter qu'une version avec processeur Intel Core i7 existe aussi mais elle n'est pas soldée. Si vous voulez faire une bonne affaire en achetant un ordinateur Dell à petit prix, c'est donc vers celui-ci qu'il faudra se tourner.

L'Inspiron 14 est vendu dans un coloris gris Platinum Silver élégant. Amazon le propose à 499 euros contre 583,94 euros en prix précédent, soit une baisse de 15% à prendre d'assaut pour le Black Friday. Le Dell Inspiron 14 5430 est vendu avec le système d'exploitation Windows 11 intégré et promet une autonomie de 6 à 7 heures en fonctionnement normal et jusqu'à 11 heures.