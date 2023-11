Black Friday PC portable : Moins de 500 euros pour un ASUS VivoBook 16 pouces !

Encore 100 euros de gangé sur un Asus Vivobook 16 pouces, c'est l'une des offres clés du Black Friday ce vendredi !

Le Black Friday est une bonne occasion pour s'offrir un nouveau PC portable. Les promotions sont nombreuses et ce n'est pas toujours facile d'y voir clair dans cette avalanche de prix barrés, ventes flashs et offres exceptionnelles. En voici une particulièrement intéressante et qui pourrait bien mettre tout le monde d'accord : celle sur un ordinateur 16 pouces polyvalent, performant et de marque reconnue puisque faisant partie de la gamme Vivobook d'Asus.

CDiscount l'affiche ce vendredi à 449 euros, soit 100 euros de moins que son prix précédent déjà agressif. Il va sans doute falloir faire vite car les stocks s'annoncent limités ! L'Asus Vivobook 16 R1600MPA est un très bon PC portable. Son châssis est résistant, ses bords fins et légers tout en affichant une excellente configuration technique avec 8 Go de mémoire vive, un stockage en SSD de 512 Go.

ASUS Ordinateur portable 16.0'' I5 8Go 512Go SSD Win11 X1605 Neuf à partir de 449,99 € Cdiscount 549,99 € 449,99 € Voir

Rue du Commerce 597,55 € Voir

Rakuten 621,64 € Voir

Amazon 648,89 € Voir

Il est poussé par un processeur reconnu, l'IntelTiger Lake-H Quad Core i5-11300H avec une carte graphique Intel suffisante pour du surf, de la bureautique, du streaming vidéo ou des jeux demandant de faibles ressources. Ce PC portable fonctionne avec Windows 11 pré-installé. Il est enfin garanti deux ans. Cdiscount vous propose le paiement en 4 fois sur ce produit avec des mensualités de 115 euros.