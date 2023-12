Les AirPods Pro 2 sont en promotion chez Amazon !

Sortis il y a un peu plus d'un an, les AirPods Pro de seconde génération s'affichent à un très bon prix sur le site officiel d'Amazon.

Envie de nouveaux écouteurs et les AirPods d'Apple vous font de l'oeil ? Cela tombe bien puisque les AirPods Pro de 2e génération subissent actuellement une belle baisse de prix sur le site d'Amazon. Apple n'est pas vraiment réputé pour proposer des promotions régulières sur ses produits. C'est pourquoi il est généralement plus intéressant de se tourner vers les sites revendeurs officiels qui disposent de plus de marges pour proposer des offres de promotion.

Les AirPods Pro 2 s'affichent à plusieurs tarifs différents selon votre site de vente préféré. Leur meilleur prix se trouve actuellement sur Amazon où les écouteurs sans fil s'affichent à 240 euros. Il est également possible de les trouver en promotion sur la marketplace de Rakuten.

AirPods Pro 2 Neuf à partir de 240,00 € Occasion à partir de 225,60 € Amazon 279,00 € 240,00 € Voir

Rakuten 249,00 € Voir

Ubaldi 266,00 € Voir

Fnac 278,98 € Voir

Leclerc 279,00 € Voir

Materiel.net 279,00 € Voir

Darty 279,00 € Voir

Boulanger 279,00 € Voir Amazon 279,00 € 225,60 € Voir

Rakuten 249,00 € 247,99 € Voir

Les AirPods Pro 2 sont les meilleurs écouteurs sans fil de chez Apple. Dotés d'embouts intra-auriculaires, ils permettent de délivrer un son puissant tout en disposant d'une réduction de bruit bluffante. Ce modèle en promotion est toujours pourvu d'un port Lightning, mais une version avec un port USB-C est également disponible en ligne.