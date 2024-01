Apple Vision Pro : le casque d'Apple se vend bien, mais ne convainc pas la presse

Les premières critiques sur le casque Apple Vision Pro sont tombées. Bien que ce nouveau produit semble séduire les foules, la presse américaine est plus réservée quant à l'utilité de l'ordinateur spatial d'Apple.

Le premier ordinateur spatial d'Apple est disponible aux Etats-Unis depuis quelques jours. Malgré un tarif de lancement fixé autour des 3500 dollars, l'Apple Vision Pro se serait déjà écoulé à plus de 200 000 exemplaires selon une source du site MacRumors. Un joli petit succès qui représenterait près de la moitié des stocks préparés pour le lancement du casque.

Un petit succès à remettre en perspective puisque les ventes de l'Apple Vision Pro semble déjà baisser selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Passé l'engouement des premières pré-commandes, Apple se serait déjà préparé à ne pas écouler de grosses quantités de son ordinateur spatial au vu de son prix et de son intérêt limité pour le grand public.

Un bond technologique qui n'est pas encore au point

En marge de ces premiers résultats s'accompagnent également les premiers retours de la presse spécialisée américaine. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les critiques sont très mitigées vis à vis de l'Apple Vision Pro.

Le journaliste Todd Haselton du site CNBC ne cache pas son enthousiasme et déclare que l'Apple Vision Pro "représente le futur de l'ordinateur et du divertissement." L'intéressé précise même qu'il s'agit du produit le plus fun qu'il ait pu tester ces dernières années, et qu'il n'hésiterait pas une seconde à débourser les 3500 dollars pour acquérir le produit à sa sortie.

Malgré son énorme potentiel, notamment pour le divertissement, la presse américaine semble mitigée au sujet de l'Apple Vision Pro. © Apple

Du côté de CNet, le constat est déjà plus mitigé : le journaliste Scott Stein reconnait que l'Apple Vision Pro constitue certainement un aperçu du futur, mais s'avère déçu quant au manque de développement sur certaines parties ou fonctionnalités. L'expert de chez Cnet indique que "ce que l'on retient au final de l'Apple Vision Pro n'est pas l'écran ou les applications mais les contrôles avec les yeux et les mains. Aucun casque n'a jamais réussi à capturer aussi bien cette combinaison de contrôles de façon aussi fluide et intuitive." Scott Stein indique cependant que l'Apple Vision Pro est peu recommandable à une famille à l'heure actuelle, mais plutôt aux technophiles qui peuvent se permettre une telle dépense.

Une pensée également partagée par Joanna Stern du Wall Street Journal. La journaliste s'est essayé à diverses activités ludiques en portant le casque d'Apple, notamment du ski et de la cuisine en déclarant qu'il s'agit du compagnon ultime pour cette dernière activité, notamment avec des applications comme "crouton". Joanna Stern mentionne cependant les deux plus gros problèmes du casque selon elle, à savoir un clavier virtuel extrêmement mal pensé et un poids qui se ressent très rapidement et empêche d'utiliser le Vision Pro pendant de longues heures.

Le premier casque d'Apple semble donc bien disposer de sérieux atouts pour séduire les amateurs de tech, et ce, malgré plusieurs petits soucis inhérents à une première version. Il faudra certainement patienter pour observer les changements opérés sur un potentiel Apple Vision Pro 2 pour réellement voir les ambitions de la firme de Cupertino sur ce nouveau produit.