Apple prévoirait deux nouveaux iPad très prochainement

Dans sa dernière newsletter, Mark Gurman a évoqué la sortie du nouvel iPad Pro et iPad Air. De nouvelles améliorations et des accessoires qui laissent entendre une hausse des prix.

Selon les informations du journaliste de Bloomberg, Apple devrait dévoiler de nouveaux produits très prochainement. Le lancement comprendrait de nouveaux modèles d’iPad Pro OLED de 11 et 13 pouces et un iPad Air plus grand de 12,9 pouces. La marque américaine passerait également à l’OLED, un écran de plus haute qualité sur l’ensemble des nouveaux iPad Pro.

Une amélioration qui a un coût puisqu’elle devrait se répercuter sur le prix de vente des appareils. Le bulletin d'information mentionne que les prix des nouveaux iPad Pro devraient augmenter par rapport à la génération actuelle. Aujourd’hui, le prix d’un iPad Pro de 11 pouces atteint 799€ tandis que le tarif du plus haut de gamme, à savoir l’iPad Pro 12,9 pouces, s' établi à 1099€.

Ajouté à cela, Apple devrait également dévoiler de nouveaux accessoires pour les iPad Pro. La dernière bêta de l’iPadOS suggère que le nouveau Apple Pencil aura une nouvelle fonctionnalité de geste de pression. Le nouveau Magic Keyboard pour iPad Pro devrait, quant à lui, faire ressembler encore plus la tablette à un ordinateur portable avec une base en aluminium et un trackpad plus grand.

Les utilisateurs devront patienter avant la commercialisation de ces nouveaux produits. Le rapport de Mark Gurman prévoit une date de sortie du nouvel iPad Pro et du nouvel iPad Air pour le courant du mois de mai. Rien n’est encore confirmé officiellement par la multinationale américaine qui devrait faire son annonce le même jour de la date de sortie estimée.