Test des Nothing Ear (a) : les meilleurs écouteurs à moins de 100 euros sur le marché ?

La célèbre entreprise londonienne Nothing vient de révéler la troisième génération de ses écouteurs sans fil, les Ear (a). Nous avons pu les essayer en avant-première à Linternaute. Ces derniers nous ont réservé quelques surprises.

Plus d'un an après la sortie de la deuxième génération de ses écouteurs, les Ear (2), Nothing dévoile une nouvelle génération d'écouteurs sans fil, baptisés Ear (a). En misant sur un design transparent, qui en fait sa référence depuis ses débuts, et des petites nouveautés, cette nouvelle génération compte bien relancer la firme britannique.

L'entreprise avait dû faire face à l'inflation lors du lancement, en avril 2023, de leurs précédents écouteurs. Une répercussion sur les tarifs de mise en vente des Nothing Ear (2), qui leur avaient valu une hausse de 50 euros et un prix de vente affiché à 149 euros. Aujourd'hui, les Ear (a) sont proposés à la vente à un prix de 99 euros, qui rappelle celui de leur premier produit, les Nothing Ear (1). Un choix porté par la marque, désireuse de toucher un public plus jeune. Ces nouveaux produits plus abordables sont-ils tout aussi intéressants que leurs prédécesseurs ? La réponse est à retrouver dans ce test.

Notes de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire du produit fourni par le constructeur. Les tests audio ont été réalisés sur un Samsung Galaxy A52s, un Honor Magic6 Pro et un ordinateur portable HP Envy x360.

Le récap de notre test des Nothing Ear (a) Une excellente qualité audio dès la première utilisation

Un design original et qui se distingue

Interface de l'application intuitive

​Une bonne autonomie offrant une journée d'écoute complète au travail Des basses trop accentuées sans même activer l'option depuis l'application

sans même activer l'option depuis l'application Pas de contrôles de volume manuels

Un mode transparence peu utile

Des micros qui ne masquent pas le bruit ambiant

Un design qui joue sur un pari osé

La ligne de la marque n'a pas changé depuis ses débuts. En cette année 2024, Nothing mise une nouvelle fois sur un boîtier transparent pour ses nouveaux Nothing Ear (a). Ce n'est pas vraiment une surprise quand on sait que tous les écouteurs sans fil, jusqu'ici lancés, ont adopté ce même design. Il existe tout de même des légères modifications apportées sur les Nothing Ear (a), notamment au niveau de l'apparence du boîtier. On retrouve le bouton d'appairage des écouteurs en bas à droite de celui-ci, le bouton de synchronisation sur le côté gauche, ainsi que le port USB à l'arrière du boîtier permettant de recharger les écouteurs. Comme sur les anciens écouteurs de la deuxième génération, les Nothing Ear (2), on retrouve les pastilles de couleurs noires pour l'écouteur gauche, et rouges pour celui de droite.

Un changement est cependant à noter du côté de l'apparence du boîtier. Le design rectangulaire plus fin et compact, ainsi que les bords doux, s'adaptent mieux à la prise en main et se logent plus efficacement dans un sac ou une poche. L'espace total du boîtier est utilisé, donnant une nouvelle silhouette qui différencie les Ear (a) de ces prédécesseurs.

En dévoilant cette nouvelle gamme, Nothing compte bien jouer sa nouvelle carte : celle d'une nouvelle proposition artistique. Les Nothing Ear (a) sont les premiers à adopter un nouveau coloris. Il s'agit de la couleur jaune “Yellow” en plus du blanc et noir, bien connues de la marque. Un choix original qui s’inscrit dans les valeurs de transparence et qui joue sur les couleurs primaires.

Nothing joue sur une couleur plus flashy © Nothing

Des contrôles qui ne changent pas

Les contrôles des Ear (a) sont les mêmes que le précédent produit de la gamme audio de Nothing, les Ear (2). On retrouve les boutons à pincer sur chaque extrémité basse des écouteurs. Pas de boutons tactiles, contrairement à leurs concurrents d'Apple et leurs célèbres Airpods. Les écouteurs de Nothing disposent de plusieurs types de contrôles possibles. L'utilisateur peut, en appuyant une fois, lancer ou stopper une musique et répondre à un appel. En pinçant deux fois, les écouteurs opèrent un passage à la musique suivante. Enfin, un triple appui permet de revenir en arrière. Si ces contrôles permettent de gagner en facilité, les écouteurs perdent néanmoins une option majeure : le contrôle du volume. Il est toutefois possible de la retrouver au sein de l'application qui lui est dédiée.

© Nathan Gofron

L'application baptisée "Nothing X" permet aux utilisateurs d'accéder à de multiples contrôles et personnalisations. Très intuitive et facile à prendre en main, elle garantit bon nombre de configurations pour les Ear (a) des utilisateurs. Parmi les nombreuses options proposées, vous pouvez y modifier facilement les contrôles, la réduction de bruit active ainsi que l'égaliseur et personnaliser votre expérience d'écoute.

Un son dynamique, renforcé par ses basses

Les Nothing Ear (a) sont certifiés Hi-Res Audio, ce qui signifie qu'ils peuvent diffuser de l'audio de très bonne qualité en connexion Bluetooth. Mais ce qui offre une meilleure qualité auditive aux utilisateurs, c'est son haut parleur de 11 mm avec un flux d'air plus compact. Selon Nothing, il délivre 2,5 fois plus de puissance transitoire que son prédécesseur présent sur les Ear (2). Le diaphragme, combiné au nouveau haut-parleur plus puissant, dispose de plus d'espaces et envoie un son plus riche.

La majeure partie des sons écoutés lors de ce test font ressortir des basses poussées et puissantes. C'est notamment le cas pour les morceaux de "Seven Nation Army " de White Spires mais également "Bad Guy" de Bilie Eillish. Cependant, le renforcement des basses a tendance à masquer les paroles des artistes et l'oreille est prise par cette puissance. Ainsi, il est souvent nécessaire de faire usage de l'égalisateur qui se trouve sur l'Application Nothing pour les atténuer.

© Nathan Gofron

A l'inverse, les fréquences aigües et les mediums des Ear (a) semblent mieux gérés par la marque. Sur des sons électro, rap, pop et bien d'autres, la voix des artistes est plus marquée et distinguable à l'oreille. De plus, les sons des instruments tels que la guitare et la batterie ressortent davantage. C'est le cas pour des musiques comme "One More Time" de Daft Punk mais aussi "Memories" de David Guetta. Toutefois, il est possible de passer par l'égalisateur pour renforcer l'expérience audio des différents morceaux.

Mais là où les nouveaux écouteurs Nothing impressionnent tant, c'est dans la qualité audio qui répond aux attentes sans même besoin de configuration. Dès leur sortie du boitier, les Ear (a) sont au rendez-vous sans même passer par l'application Nothing X. Un très bon point pour les appareils.

Une réduction de bruit performante

Les Ear (a) disposent d'une technologie de réduction de bruit active pouvant être réglée sur quatre axes différents : basse, moyenne, haute et adaptative. Cette dernière vous demandera cependant de réaliser un test auditif qui peut s'avérer assez long à configurer. Une fois activée, la réduction de bruit masque bien les sons environnants qui pourraient gêner votre écoute. Avec une suppression du bruit pouvant aller jusqu’à 45 dB, les Nothing Ear (a) disposent à ce jour de la plus puissante parmi toute la gamme Nothing. Une réduction de bruit active représentant pas moins de 13% d’augmentation, à titre de comparaison avec la gamme Nothing Ear (2), et qui revient ainsi à une élimination 1,8 plus forte selon la marque. Sa gamme de fréquence de 5000 Hz détecte et supprime les bruits les plus difficiles, soit 50% de fréquence supplémentaire que les Ear (2).

Certains sons du quotidien comme les klaxons de voitures ou alertes du métro sont néanmoins toujours audibles. Vous ne risquez donc pas d'être entièrement coupé du monde, même en activant la réduction de bruit à son maximum. Si cette dernière ne s'avère pas aussi bonne que sur des écouteurs haut de gamme (comme les AirPods Pro 2), elle s'avère tout de même très convaincante pour des écouteurs vendus à 99 €. Le mode transparence des Ear (a) vous permet, à l'inverse, de percevoir davantage les bruits ambiants. Cela s'avère très utile lorsque vous désirez écouter de la musique sans pour autant vous couper de votre entourage. Il est alors possible d'entendre distinctement les discussions qui vous sont adressées tout en continuant de profiter de votre musique. Le mode transparence des Ear (a) a cependant tendance à exagérer les sons ambiants, les rendant assez peu naturels.

© Nathan Gofron

Des micros qui laissent à désirer

Les écouteurs Ear (a) disposent d'une nouveauté pour leurs microphones intégrés, à savoir la "Clear Voice Technology" développée par Nothing. Cette dernière garantit aux trois micros de chaque écouteur de meilleures performances, notamment pour capter et réduire les bruits ambiants lorsque vous passez un appel. Lors de nos essais, l'ensemble des nos conversations par téléphone avec les Ear (a) étaient audibles pour l'utilisateur. En revanche, les personnes au bout du fil parlent d'un son très souvent coupé. Les paroles qui proviennent du micro sont compliquées à distinguer. Lors d'appels téléphoniques en toute circonstance, la réduction de bruit active peine à étouffer les bruits venants de l'extérieur.

Autonomie et recharge convaincantes

Avec une batterie de 500mAh, plus grande que celle de l’Ear (2), les écouteurs offrent une plus grande autonomie au quotidien. Ainsi, vous pourrez bénéficier de 8 h de lecture avec suppression du bruit activé, et le boîtier vous offrira jusqu'à 38 heures de lecture au total. Son prédécesseur, le Nothing Ear (2), était capable de tenir entre 5 à 6h en fonction de l’usage de la réduction du bruit ou non. A noter que les nouveaux écouteurs sont équipés d’une charge rapide qui permet d’avoir jusqu’à 1h d’écoute en mettant sous tension l'appareil pendant seulement 10 minutes. Les écouteurs ont été utilisés sur une journée de travail complète. Après consommation de musique, lecture de vidéos et coups de fils, aucune contrainte liée à la batterie ou de besoin de recharge n'était à spécifier. Un gros point fort et des améliorations notables pour un prix abordable de 99 euros.

Le boîtier des Nothing Ear (a) © Nathan Gofron

Notre conclusion au test des Nothing Ear (a)

Les Ear (a) constituent une évolution surprenante par rapport à leurs prédécesseurs. Les derniers écouteurs de chez Nothing sont un excellent choix pour leur tranche de prix. Capables de délivrer un son d'une bonne qualité avec une réduction de bruit active efficace, les Ear (a) s'accompagnent également d'une application facile à prendre en main et qui renferme une multitude d'options de personnalisation.