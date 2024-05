Huawei Watch Fit 3 : découvrez la nouvelle montre connectée

Toujours très bien positionnée sur le marché des objets connectés, l'entreprise Huawei a dévoilé sa nouvelle montre connectée aux allures bien reconnaissables.

Si Huawei s'imposait principalement sur le marché des smartphones par le passé, l'entreprise chinoise innove régulièrement sur les secteurs de l'informatique et des objets connectés. Fortes d'une belle renommée en matière de montres et bracelets connectés, Huawei vient d'annoncer la sortie de sa nouvelle Huawei Watch Fit 3.

Cette nouvelle montre connectée n'est pas sans rappeler la fameuse montre de chez Apple. L'ancien design très rectangulaire de la Watch Fit 2 laisse place à un écran désormais carré pour afficher davantage de contenus. La Watch Fit 3 est également pourvue d'une couronne et d'un bouton pour la navigation au sein des multiples applications compatibles. Son boitier en aluminium lui confère également une meilleure résistance tout en soignant l'apparence de la montre. Côté écran, la Huawei Watch Fit 3 est pourvue d'une dalle AMOLED flottante haute définition de 1,82 pouce.

© Huawei

La Huawei Watch Fit dispose d'un look assez "passe-partout", mais dispose tout de même de plusieurs fonctionnalités autour du sport et de la santé. Pour cette dernière, la Watch Fit 3 est désormais pourvue d'une nouvelle fonction d'analyse nutritionnelle pour suivre vos régimes alimentaires et axer vos habitudes quotidiennes selon des conseils s'appuyant sur des avis scientifiques. La fonction "Entraînements intelligents" permet, quant à elle, de suggérer différents programmes en fonction des habitudes de l'utilisateur.

Outre ces nouveautés en matière d'alimentation et d'entrainement, la Huawei Watch Fit 3 offre une analyse plus approfondie des habitudes de sommeil et de la qualité du sommeil tout en délivrant des conseils personnalisés pour les améliorer.

© Huawei

La Huawei Watch Fit 3 est disponible en précommande dès aujourd'hui au tarif de vente de 159,99 euros. Des offres de précommandes sont également disponibles avec une paire d'écouteurs FreeBuds SE 2 offerte pour toute précommande d'une Huawei Watch Fit 3 avant le 7 juillet 2024.

En marge de cette annonce, Huawei a également profité de sa dernière conférence pour dévoiler une nouvelle édition de son autre montre connectée haut de gamme, la Huawei Watch 4 Pro Space Edition. Cette dernière fournit davantage de données de santé plus précises et intègre de nombreuses fonctionnalités concernant les activités sportives. Son nouveau design s'inspire de l'espace et de la tuyère de Laval pour proposer une esthétique unique.

© Huawei

La Huawei Watch 4 Pro Space Edition est également disponible en précommande à partir de 649,99 euros en France. Une paire d'écouteurs FreeBuds SE 2 est offerte pour toute précommande jusqu'au 5 juin 2024.