Nouveaux iPad Pro et iPad Air : date de sortie, prix, caractéristiques... Tout savoir

Comme prévu lors de la conférence du 7 mai 2024, Apple a dévoilé une gamme de produits inédite. On retrouve en autre le tout dernier iPad Pro et un nouvel iPad Air.

Pour ce qui est des révélations majeures concernant ses produits, Apple a toujours été au rendez-vous. Lors de la récente conférence du 7 mai 2024, le président Tim Cook a fait des dernières innovations de la firme de Cupertino le centre de l'attention.

Parmi celles-ci figurent les nouveaux iPad Pro et iPad Air, promettant une expérience utilisateur révolutionnaire et des performances sans précédent. Plongeons dans les détails de ces annonces et découvrons ce qu'on à offrir ces nouveaux appareils.

L'iPad Pro, un écran propulsé par la technologie OLED et une puce bien plus puissante

En parallèle de l'iPad Air dont on reparlera plus tard, Apple a présenté officiellement son nouvel iPad Pro. Adoptant un design plus fin et léger jamais conçu, il offre à ses utilisateurs un niveau de portabilité et de performances inédit. Niveau disponibilité, l'iPad Pro est proposé en deux coloris différent à savoir l'argent et le noir sidéral. Il se décline en deux formats, le premier de 13 pouces et le second modèle de 11 pouces, permettant aux consommateurs de choisir entre un gain d'espace ou une facilité de transport.

Côté écran, le nouvel iPad Pro introduit l'écran Ultra Retina XDR, le plus avancé au monde et garantit une expérience visuelle encore plus impressionnante. Il intègre une technologie révolutionnaire d'OLED en tandem qui exploite deux panneaux OLED et en combine la lumière pour offrir une luminosité plein écran phénoménale. Apple défend aisni que " le nouvel iPad Pro prend en charge une incroyable luminosité plein écran de 1 000 nits pour les contenus SDR et HDR, et une luminosité de pointe de 1 600 nits pour le format HDR".

L'écran OLED Ultra Retina XDR qui offre une luminosité améliorée © Apple

Mais là où Apple a surpris tout le monde et éteint les nombreuses rumeurs, c'est au sujet de la puce de son nouvel iPad. Dans la logique, on aurait pu penser que la marque resterait sur la puce M3 sortie l'année dernière en octobre 2023. Mais contre toute attente, l'iPad Pro se dote d'une toute nouvelle puce M4 dévoilée pour l'occasion. La nouvelle génération de puces Apple offre un gain de performances et de fonctionnalités considérable. La puce M4 renferme un tout nouveau moteur d’affichage qui confère à l’écran Ultra Retina XDR un niveau inédit de précision, de couleur et de luminosité. Elle apporte un aspect nouveau à son ancienne génération : l'intelligence artificielle. La firme californienne donne l'exemple suivants : " les utilisateurs peuvent effectuer des tâches basées sur l'IA encore plus rapidement, comme isoler un sujet de son arrière-plan dans une vidéo 4K d'un simple geste avec le masque de suppression de scène dans Final Cut Pro".

Apple iPad Pro 11" Puce Apple M4 256 Go Noir sidéral Wi-Fi 7ème génération 2024 Neuf à partir de 1218,98 € Fnac 1218,98 € Voir

Amazon 1219,00 € Voir

L'iPad Air, entièrement repensé et boosté par la puce M2

Dévoilé lors de la keynote "Let Loose" ( lâchez-vous en français), le nouvel iPad Air se décline pour la toute première fois en deux modèles de 13 pouces et 11 pouces. Comme pour l'iPad Pro, le format de 13 pouces se veut plus grand tandis que celui de 11 pouces plus facilement transportable. Il est disponible en quatre coloris distincts : bleu, gris sidéral, lumière stellaire et mauve. Les deux modèles de 11 et 13 pouces sont dotés d'un écran Liquid Retina avancé, d'un revêtement antireflet, de la technologie True Tone, d'une luminosité élevée et de la prise en charge d'une large gamme de couleurs.

Apple voit les choses en grand avec un écran de 13 pouces © Apple

L'autre point fort de l'Ipad Air c'est bien entendu sa puce. Avec la puce M2, les nouveaux iPad offrent des performances nettement supérieures. Dans son communiqué, Apple déclare que son nouvel iPad est près de 50% plus rapide que le modèle précédent, à savoir la M1 mais également que les performances sont trois fois plus rapides.

Au niveau de ces capteurs photos, les iPad Air se dotent d'une caméra grande angle de 12 Mpx qui capture des photos et vidéos en haute résolution. Mais le changement se note au niveau de la caméra à selfie de 12 Mpx qui est cette fois-ci intégrée à toute la longueur de l'appareil, facilitant ainsi les appels en visioconférences.

Apple iPad Air 11" Puce Apple M2 128 Go Gris sidéral Wifi 6 ème génération 2024 Neuf à partir de 718,98 € Fnac 718,98 € Voir

Amazon 719,00 € Voir

Prix et dates de sortie des iPad Pro et iPad Air

Pour l'iPad Pro, il faut compter à partir de 1 219 euros pour la version 11 pouces contre 1 569 euros pour le 13 pouces. Il est possible de les précommander dès aujourd'hui, avec une disponibilité en magasin à partir du 15 mai 2024.

Quant à lui, l'iPad Air peut être précommandé dès aujourd'hui sur les sites de ventes en ligne (Amazon, Fnac, Darty, Boulanger) pour une commercialisation à partir de la semaine prochaine. La version de 11 pouces voit son prix démarrer à 719 euros en France. La déclinaison de 13 pouces sera vendue à partir de 969 euros.