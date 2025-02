Beats Powerbeats Pro 2 : avec Lionel Messi et LeBron James, les nouveaux écouteurs font du bruit

C'est un gadget que les sportifs vont particulièrement apprécier. Les Beats Powerbeats Pro 2, écouteurs sans fil dévoilés ce 11 février 2025, présentent de nombreuses nouveautés. Voici lesquelles.

Les écouteurs sans fil Beats Powerbeats Pro signent leur grand retour en ce début du mois de février 2025. Cinq ans après la sortie du premier modèle en 2019, Beats revient avec un nouveau gadget, destiné aux grands sportifs. Les Beats Powerbeats Pro 2, tout juste dévoilés, se présentent comme une version améliorée, grâce à l'ajout de nombreuses nouveautés.

Dans l'espoir de renforcer sa crédibilité aux yeux des adeptes du sport, qui sont sa principale cible, Beats affirme que ses derniers Powerbeats Pro 2 ont fait l'objet de 1500 heures de "tests rigoureux", "avec l'aide de près d'un millier d'athlètes". Preuve à l'appui, son teaser met en scène trois grandes figures du milieu sportif, à savoir Lionel Messi, LeBron James et Shohei Ohtani.

Si les Beats Powerbeats Pro 2 affichent un design inchangé par rapport au modèle de 2019, quelques discrètes modifications peuvent faire toute la différence. Les contours d'oreille, signatures du gadget de Beats, profitent désormais d'un alliage nickel-titane, qui conjugue souplesse et adhérence. Plus fins, les écouteurs sans fil sont logiquement plus légers que leurs prédécesseurs.

© Beats

Afin de répondre au mieux aux exigences des sportifs, les Beats Powerbeats Pro 2 sont dotés d'un capteur de fréquence cardiaque, tout comme l'Apple Watch. Ils bénéficient également de la certification IPX4, qui se traduit par une résistance à l'eau et à la transpiration, permettant à la fois séance de musculation intense et footing sous la pluie. À noter que les écouteurs sans fil Beats peuvent transmettre toutes les données récoltées aux applications de sport compatibles (comme Nike Run Club, Runna, Slopes, Open...), et ce en temps réel.

Les Beats Powerbeats Pro 2 bénéficient d'un système de réduction du bruit identique à celui des AirPods Pro 2 (ce qui n'est pas étonnant, Beats ayant été racheté par Apple en 2014). Les écouteurs présentent aussi une qualité acoustique renforcée.

© Beats

Les Beats Powerbeats Pro 2 gagnent des points en termes d'autonomie, chaque écouteur étant capable de diffuser de la musique pendant 10 heures, sans interruption. Grâce à la fonction de charge rapide Fast Fuel, il est même possible de gagner 90 minutes d'écoute, et ce grâce à 5 minutes de charge seulement.

Les Beats Powerbeats Pro 2, qui proposent 4 différents coloris (Sable, Noir, Mauve et Orange) sont disponibles au prix de 299,95€ sur le site officiel. Les tous nouveaux écouteurs sans fil seront commercialisés dès le 13 février 2025.