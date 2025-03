Gros changement à venir si vous utilisez cette boite mail, attention à vos données personnelles

La protection des données personnelles requiert d'être très vigilant lorsqu'il s'agit de manipuler votre téléphone. Si vous utilisez cette boîte mail, il va falloir redoubler de vigilance, car une mise à jour a tout changé.

Si la plupart des boîtes mail s'efforcent de protéger vos données personnelles, l'une d'elles semble avoir fait marche arrière. La protection des informations sensibles est un indispensable dans nos vies de plus en plus connectées, d'autant plus indispensable que les cybercriminels se perfectionnent et que les arnaques se multiplient. Et pourtant...

Depuis sa dernière mise à jour, une boîte mail en particulier fait l'objet de méfiance et de réticence. En supprimant l'une de ses fonctionnalités, celle-ci augmente les risques de vol et de corruption des données, sans même que ses utilisateurs ne soient conscients de ces nouveaux problèmes. Cette messagerie est nulle autre que celle de Microsoft, qui s'est décidé il y a peu à supprimer la déconnexion automatique.

Depuis la suppression de la déconnexion automatique sur Microsoft, les utilisateurs exposent, sans s'en rendre compte, leurs données à la vue de tous. De fait, n'importe quel inconnu peut exploiter l'appareil sur lequel vous vous êtes connecté pour accéder sans accroc à votre messagerie personnelle.

Avant de mettre en place sa contestée mise à jour, Microsoft prévenait systématiquement ses adhérents s'ils voulaient ou non rester connectés lors de leur prochaine session. Un refrain depuis jeté aux oubliettes. Fort heureusement, plusieurs techniques existent pour échapper aux potentiels cybercriminels de votre boîte mail Microsoft.

Si les utilisateurs de Microsoft se connectant sur leurs appareils personnels ont peu de chances de voir leurs données subtilisées par des mains inconnues, ceux qui préfèrent naviguer sur des ordinateurs publics sont face à des risques bien plus virulents. De fait, ces machines sont manipulées par plusieurs personnes au cours d'une même journée. L'une d'elles pourrait se retrouver en deux temps trois mouvements sur votre compte Microsoft, sans avoir besoin de taper le moindre mot de passe.

Il est donc conseillé de ne pas se connecter à votre boîte mail Microsoft sur un appareil public, ou tout simplement de bien penser à vous déconnecter en fin de session. S'il vous semble compliqué de penser à cette règle, rien ne vous empêche de consulter votre messagerie en navigation privée. Une fois la page fermée, il sera impossible d'accéder à vos données personnelles.