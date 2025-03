Test des Huawei FreeArc : de très bons écouteurs qui ne conviendront pas à tout le monde

Huawei marque un nouveau pas dans sa gamme d'écouteurs sans fil. Les Huawei FreeArc, derniers gadgets vendus par la marque chinoise, ont été soumis à nos mains d'experts. Voici ce que nous en avons pensé.

Huawei signe son grand retour sur le marché des écouteurs ouverts. Après ses FreeClip, appréciés par la critique, la firme chinoise revient en force avec une toute nouvelle gamme, les FreeArc.

Disponibles pour 119,99€, les derniers gadgets de Huawei allient accessibilité, innovation et performances. Une triade d'atouts qui nous a beaucoup plu, malgré quelques défauts qui ne conviendront sans doute pas à tous les publics.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Un design original qui fait ses preuves

Côté design, il est clair que les FreeArc sont irréprochables. Huawei montre au travers de son produit son souci du détail et l'importance qui a été donné au confort des utilisateurs. Avec son design C-bridge, que l'on retrouvait déjà sur les FreeClip, les écouteurs FreeArc permettent de se lover autour de notre oreille et d'exercer une agréable répartition du poids.

Même portés plusieurs heures d'affilée, les FreeArc ne provoquent aucune douleur à l'oreille, en raison de leur légèreté (8,9g) et de leur revêtement en silicone. Grâce à la présence d'une tige en alliage nickel-titane, ceux-ci parviennent à s'adapter à la forme de votre oreille sans se détendre au fil des années. Ces atouts font que les accessoires de Huawei finissent par être quasiment imperceptibles : un bon point que nous avons fortement apprécié lors de notre test.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Il convient toutefois de relever que la forme en C-bridge se montrera parfois dérangeante pour les porteurs de lunettes. Parce que les FreeArc font le tour de l'oreille, ils peuvent entrer en conflit avec les branches de votre monture, même s'il ne s'agit en aucun cas d'un défaut majeur.

Il est important de noter que les FreeArc sont dotés de la certification IP57, signifiant que les écouteurs sont protégés contre la poussière et qu'il peuvent résister à une immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Si les appareils de Huawei peuvent affronter la pluie, nous vous déconseillons de les porter pendant votre séance de natation.

Une qualité de son correcte

Si le design et le confort semblent être les maîtres mots des FreeArc, Huawei n'a pas non plus lésiné sur la qualité audio. Avec l'intégration d'un grand transducteur de 17 x 12 mm ainsi qu'une structure acoustique symétrique, le son des appareils Huawei est agréable. Nous déplorons la qualité des basses et des médiums, souvent défaillants dans les écouteurs ouverts, y compris dans ceux de la marque chinoise. Les FreeArc sont toutefois irréprochables concernant les aigus. Dans l'ensemble, le son est largement correct.

© Valentin Gasselin / Linternaute

Il est important de remarquer également que, malgré le fait qu'ils soient ouverts, les FreeArc ne laissent pas échapper le son, empêchant les personnes situées à côté de vous d'entendre ce que traversent vos oreilles.

Les FreeArc ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires et ne donnent pas la possibilité de profiter de la réduction de bruit active. Un véritable handicap lorsque vous vous trouvez en pleine rue ou dans le train, car vous ne pourrez isoler les bruits extérieurs et écouter votre musique dans le calme.

Un équilibre solide

Si l'absence de cette fonctionnalité chez les FreeArc en répudiera plus d'un, Huawei ne cache pas que son produit est surtout destiné aux sessions de sport. Les écouteurs sans fil ne sont pas destinés à être utilisés en ville ou dans les transports en commun, mais plutôt lors de séances de musculation ou de yoga. Les appareils Huawei se sont montrés efficaces lors de nos heures de sport, capables de rester solidement fixés à l'oreille malgré les sauts, les squats, les pompes ou encore les footings. La marque chinoise réussit son pari et convient parfaitement aux sportifs débutants comme chevronnés.

© Huawei

Ainsi, il est certain que les FreeArc ne s'adressent pas à tout type de public, puisque Huawei vise particulièrement les sportifs. Si vous êtes en quête de silence et de tranquillité, ce n'est pas vers ce modèle qu'il faudra se tourner.

Contrôles et applications

Malgré le design quelque peu original des FreeArc, les contrôles à la main n'ont pas été mis de côté. Comme pour de nombreux autres écouteurs sans fil, il est possible de donner des commandes à partir du corps des écouteurs. Les actions sont basiques et instinctives : tapoter deux fois pour mettre en pause/relancer une musique ou décrocher/raccrocher un appel, taper trois fois pour la piste suivante, rester appuyé pour rejeter un appel...

Enfin, les FreeArc donnent la possibilité d'augmenter ou diminuer le son, le tout en swipant de bas en haut ou de haut en bas. À noter que toutes ces manipulations ne sont pas forcément simples, puisque les écouteurs bougent lorsque nous posons le doigt dessus. Si les appareils restent fixes lors des séances de sport, les manipuler avec nos mains rend l'équilibre un peu plus précaire.

Micros

Les FreeArc sont particulièrement appréciables en ce qui concerne leurs micros. Au nombre de deux, ceux-ci ont été très convaincants lors de nos appels. Huawei n'a pas manqué de souligner que les micros de ses écouteurs étaient dotés d'une triple réduction de bruit, éliminant ainsi tous les sons aux alentours. Les discussions sont donc fluides et audibles, même lorsque l'on se balade dans la rue ou dans un centre commercial.

Une autonomie parfaite

Encore une fois, Huawei frappe fort en ce qui concerne l'autonomie. Les FreeArc présentent une batterie particulièrement appréciable de 55 mAh (510 mAh pour l'étui de charge) permettant de tenir 7 heures d'affilée sans problème. Grâce au boîtier, qui recharge les écouteurs, le gadget de Huawei présente une autonomie atteignant environ 28 heures. Seules 10 minutes de recharge peuvent vous permettre de gagner 3 heures d'autonomie.

Le boîtier des FreeArc est doté d'un port USB-C. Celui-ci n'est rechargeable qu'en filaire, le câble n'étant pas fourni par Huawei.

Conclusion

Grâce à son design intelligemment pensé et sa qualité audio pour le moins agréable, les FreeArc de Huawei se présentent comme des écouteurs sans fil efficaces et originaux. Nous avons véritablement apprécié porter ces petits gadgets, qui allient légèreté et qualité.

Il reste néanmoins certain que les FreeArc ne conviendront pas à tout type de public, étant ostensiblement destinés aux sportifs confirmés ou coureurs du dimanche. Vrais atouts lors de séances de sport, ces nouveaux gadgets de Huawei sont une réussite. C'est pourquoi nous vous les recommandons chaudement.