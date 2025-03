MacBook Air M4 : ce nouvel ordinateur a tout pour être le meilleur produit Apple de l'année

Apple vient de confirmer l'annonce prochaine du nouveau MacBook Air M4. Cet ordinateur portable devrait disposer de nombreux arguments pour s'imposer comme une excellente machine, notamment grâce à un point précis.

Apple sent que quelque chose est dans l'air. L'annonce de Tim Cook sur les réseaux sociaux ne laisse que peu de place au doute : un nouveau produit Apple débarque cette semaine. A moins d'une véritable surprise, il s'agirait du nouveau MacBook Air M4 qui arriverait pile un an après la précédente génération. Outre ses supposées performances, cet ordinateur portable devrait proposer une option très intéressante pour de potentiels acheteurs.

Que sait-on du MacBook Air M4 ?

Le MacBook Air M4 prévoit plusieurs petites améliorations par rapport à son prédécesseur sorti en mars 2024. Tout d'abord, et il s'agit de l'évolution la plus logique, le MacBook Air M4 disposerait d'une nouvelle puce baptisée "M4" et que l'on retrouve déjà dans plusieurs appareils Apple comme le MacBook Pro (2024) et le dernier iPad Pro (2024). Cette puce augmenterait les performances du MacBook Air M4 d'environ 15% par rapport à son prédécesseur selon le site GeekBench qui disposerait déjà de relevés et analyses sur le sujet.

Toujours côté puissance, le MacBook Air M4 se distinguerait surtout sur la possibilité maximale de mémoire vive. Selon les premières fuites, Apple proposerait une option pour disposer de 32 Go de RAM (contre seulement 24 à l'heure actuelle) ce qui serait synonyme d'un très bon gain de performances pour les utilisateurs qui ont besoin de davantage de puissance. La bande passante mémoire serait également améliorée avec 120 Go/s contre 100 Go/s sur le MacBook Air M3 actuel.

Dernièrement amélioration notable : la caméra webcam de 12 Mpx héritée du MacBook Pro débarquerait désormais au sein du MacBook Air M4. Elle s'accompagnerait de la technologie "Center stage" qui permet de suivre les mouvements de l'utilisateur pour le garder au centre de la scène même lorsque ce dernier se déplace.

Rien à signaler du côté du design qui devrait rester le même que sur les précédents MacBook Air avec deux ports USB 4/Thunderbolt, un port Jack et aucun port HDMI.

Le design du MacBook Air M4 devrait reprendre les codes de son prédécesseur. © Apple

Quel sera le prix du nouveau MacBook Air M4 ?

Aucune information officielle ou bruit de couleur n'est sorti quant aux prix potentiels du MacBook Air M4. Apple va certainement attendre son annonce via communiqué de presse pour indiquer les tarifs de son nouvel ordinateur portable. Gageons que ces derniers seront les mêmes que l'an passé, ce qui donnerait les prix suivants :

Macbook Air M4 - 13 pouces (16 / 512 Go) : 1529 euros.

Macbook Air M4 - 13 pouces (24 / 512 Go) : 1759 euros.

Macbook Air M4 - 15 pouces (16 / 512 Go) : 1829 euros.

Macbook Air M4 - 15 pouces (24 / 512 Go) : 2059 euros.

Quand sera disponible le nouveau MacBook Air M4 ?

Apple n'a pas précisé de date de sortie ou même d'annonce pour son nouveau MacBook Air M4. La firme a seulement indiqué que des nouvelles seraient communiquées durant cette semaine du 3 mars. Il y a cependant de fortes chances que l'annonce soit effectuée d'ici le vendredi 7 mars. Cela permettrait à Apple de proposer quelques jours de précommandes avant une sortie officielle. L'an dernier, le MacBook Air M3 avait été dévoilé le 4 mars pour une sortie seulement quatre jours plus tard.