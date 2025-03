Apple annonce un nouvel iPad, mais ce n'est pas celui auquel vous pensez

Alors que les yeux de la communauté Apple sont rivés sur la dernière puce M4, la firme vient d'annoncer l'arrivée d'un nouvel iPad Air doté d'une ancienne puce.

C'est une grosse surprise qu'Apple a sorti cette semaine : un nouvel iPad Air M3 vient d'être tout juste annoncé par la firme. Alors que plusieurs rumeurs faisaient état de l'arrivée d'un nouvel ordinateur MacBook Air M4, Apple a pris de court les fuites en dévoilant deux nouvelles tablettes dont l'iPad Air M3.

Cette nouvelle tablette représente bien l'état du marché actuel en ne proposant que quelques petites améliorations tant Apple est loin devant la concurrence sur ce segment. L'iPad Air M3 n'était pas forcément le produit attendu du moment, mais s'impose déjà comme l'une des meilleures tablettes tactiles en vente.

Le nouvel iPad Air M3, disponible en 11 ou 13 pouces. © Apple

L'iPad Air M3 est un net gain de performances, mais pas la meilleure tablette Apple

Il n'est pas très compliqué de présenter les nouveautés de l'iPad Air M3 par rapport à la dernière génération. Apple a repris le design désormais iconique de l'iPad Air pour y ajouter une de ses dernières puces, la M3, qui présente un bon gain de performances par rapport à la puce M2 présente sur l'ancienne génération.

Le nouvel iPad Air M3 est proposé en deux formats : 11 et 13 pouces avec un écran Liquid Retina dont la luminosité monte jusqu'à 500 ou 600 nits. Quatre options de stockage sont affichées sur le site d'Apple : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Quatre coloris sont disponibles : bleu, mauve, lumière stellaire et gris sidéral.

Peu de choses de particulièrement croustillant à se mettre sous la dent donc. Apple se contente d'actualiser l'iPad Air avec l'une de ses dernières puces en date, notamment capable de supporter Apple Intelligence. Certains seront cependant étonnés qu'il ne s'agisse pas de la dernière puce en date de la firme, la M4, mais la firme est désormais habituée à réserver sa toute dernière puce pour sa tablette pro.

A quel prix est commercialisé l'iPad Air M3 ?

Bonne nouvelle, l'iPad Air M3 ne voit pas son prix augmenter par rapport à son prédécesseur. Il s'agit toujours d'une tablette de milieu/haut de gamme qui se situe entre l'iPad Mini et l'iPad Pro concernant les tarifs et la puissance. Les prix de l'iPad Air M3 sont les suivants :

iPad Air M3 11 pouces - 128 Go : 719 euros

iPad Air M3 11 pouces - 256 Go : 849 euros

iPad Air M3 11 pouces - 512 Go : 1099 euros

iPad Air M3 11 pouces - 1 To : 1349 euros

iPad Air M3 13 pouces - 128 Go : 969 euros

iPad Air M3 13 pouces - 256 Go : 1099 euros

iPad Air M3 13 pouces - 512 Go : 1349 euros

iPad Air M3 13 pouces - 1 To : 1599 euros

Quelle est la date de sortie de l'iPad Air M3 ?

L'iPad Air M3 a été officiellement dévoilé le mardi 4 mars avec une disponibilité immédiate pour les précommandes. Les acheteurs potentiels peuvent donc disposer de quelques jours pour réserver leur exemplaire avant la sortie officielle le mercredi 12 mars.