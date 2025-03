Amazon Echo : toutes vos discussions seront enregistrées à partir de cette date, mais il y a un moyen de se protéger

Dans quelques jours, toutes vos conversations avec Alexa seront enregistrées par Amazon. Une annonce qui n'a pas tôt fait d'inquiéter les utilisateurs à propos de leur sécurité.

Plus que quelques petits jours avant que vos discussions avec Alexa ne changent de registre. Aussi sympathiques qu'elles soient, elles seront toutes enregistrées par Amazon prochainement. Une nouvelle tout récemment annoncée par la firme américaine, et qui n'a pas manqué de faire couler de l'encre.

La date est même très proche. A partir du 28 mars 2025, l'ensemble des appareils Echo seront privés de l'option "Ne pas envoyer d'enregistrements vocaux". Une suppression qui ne passe pas auprès des utilisateurs.

Une mise à jour hautement décriée

Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'annonce d'Amazon inquiète : "Jamais de la vie je ne possèderai un appareil qui ne propose pas de paramètres de confidentialité !", s'insurge une internaute sur X. Dans une semaine, toutes les discussions entretenues avec l'assistant vocal Alexa seront systématiquement retransmises à la firme. Un dispositif auquel échappaient encore trois modèles Echo : le Dot 4e génération, le Show 10 et le Show 14.

Les enceintes connectées d'Amazon s'aligneront donc toutes sur ce même principe de transmission des données. La marque américaine a tenu à prévenir ses clients via un mail : "Cette fonctionnalité permettait aux appareils Echo compatibles de traiter l'audio des requêtes Alexa localement sur l'appareil. Alors que nous continuons à étendre les capacités d'Alexa avec des fonctionnalités d'IA génératives qui s'appuient sur la puissance de traitement du cloud sécurisé d'Amazon, nous avons décidé de ne plus prendre en charge cette fonctionnalité".

La suppression de l'option "Ne pas envoyer d'enregistrements vocaux" est donc la conséquence de l'arrivée de nouvelles fonctionnalités d'intelligence générative chez Alexa+. Le dispositif Voice ID, qui aide l'IA d'Amazon à reconnaître la voix de son utilisateur, est au cœur des récentes perturbations. L'outil enregistre de fait un profil dans le cloud tout en étant capable d'adapter ses réponses et ses services selon son interlocuteur.

Existe-t-il des problèmes de confidentialité ?

Vient naturellement la question de la confidentialité. Est-il légal pour Amazon de forcer ses utilisateurs à transférer leurs conversations avec Alexa ? Adèle Maier, associée du cabinet Bouchara & Avocats, a répondu à cette question pour Linternaute : "La décision d'Amazon est surprenante, d'un point de vue légal, compte tenu du règlement général sur la protection des données (RGPD), qui encadre le traitement des données personnelles".

L'avocate parisienne souligne notamment la notion de consentement des clients, lesquels n'ont pas le choix d'accepter la politique d'Amazon : "Je comprends qu'Amazon a informé les utilisateurs de l'outil Alexa de la mise en place de l'enregistrement automatique des discussions, mais la question de la légalité de cette nouvelle fonctionnalité se pose. Dans la mesure où l'enregistrement des discussions est imposé au consommateur, le consentement éclairé de ce dernier fait défaut". Supprimer sans sommation un réglage permettant de protéger la vie privée des utilisateurs peut effectivement entrer en contradiction avec les normes européennes.

Comment éviter de transmettre ses données ?

Il existe néanmoins une solution pour ne pas transmettre ses conversations à Amazon : renoncer à la mise à jour et s'empêcher le moindre accès aux nouvelles fonctionnalités d'Alexa, comme Voice ID. Un autre remède, plus radical cette fois, suggère de désactiver complètement le microphone. Un moyen peu utile, Alexa perdant alors toute son utilité. Rien ne vous empêche non plus de basculer vers un concurrent d'Amazon.